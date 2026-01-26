Okan Aslan: Bu bir adli vaka değil, toplumsal alarm

Bu olay bize şunu gösteriyor. Ekranın arkasındaki öfke, sokağa indiğinde karşımıza çok daha tehlikeli bir şey çıkıyor. Aileler, okul, ‘sosyal medya denetimi nerede’ diye soruyoruz. Gençler neden bu kadar kolay şiddeti çözüm zannediyor? Bunları sormadan bu dosyayı kapatmak doğru olmayacaktır. Bu olay bir adli vaka gibi sadece karşımızda durmamalı. Bu toplumun, gençlerle ilgili alarm veren bir fotoğrafı olarak da değerlendirebiliriz. Bu fotoğrafı görmezden gelirsek, yarın daha da ağırlarıyla karşılaşabiliriz. Ondan sonra, sokakta gerçekleşen kavgalarda hayatını kaybeden gençleri konuşuyoruz. Onların geride kalan ailelerinin de adalet arayışlarını konuşuyoruz.