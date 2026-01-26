Türkiye
Okan Aslan: Bu bir adli vaka değil, toplumsal alarm
Adana'nın Seyhan ilçesinde 19 yaşındaki Miraç Taylan A. çevrim içi oyunda tanışıp, küfürleştiği 17 yaşındaki lise öğrencisi R.G'yi alıkoyarak taksi ile boş bir... 26.01.2026
Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında sanal oyunda küfürleşmenin gerçek hayata dönmesiyle yaşanan gelişmeler hakkında konuştu.'Bir oyunda edilen sözlerin gerçek hayata yansımadığınının' yanıltıcı olduğunu belirten Okan Aslan, konuyu şu sözlerle açıkladı:17 yaşındaki bir çocuğunun 'hukuken' ve 'vicdanen' korunması gerektiğini vurgulayan Aslan, sözlerine şöyle devam etti:'Bu olay bize şunu gösteriyor' sözleriyle konuşmasına başlayan Aslan, cinayetten sonra ailelerin adalet arayışını aradıklarını hatırlattı:
Adana'nın Seyhan ilçesinde 19 yaşındaki Miraç Taylan A. çevrim içi oyunda tanışıp, küfürleştiği 17 yaşındaki lise öğrencisi R.G'yi alıkoyarak taksi ile boş bir araziye götürdü. R.G, darp ediliken cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bir süre sonra araçtan inerek kaçan R.G.'nin şikayeti sonrası 3 şüpheli, gözaltına alınıp, tutuklandı.
Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında sanal oyunda küfürleşmenin gerçek hayata dönmesiyle yaşanan gelişmeler hakkında konuştu.
'Bir oyunda edilen sözlerin gerçek hayata yansımadığınının' yanıltıcı olduğunu belirten Okan Aslan, konuyu şu sözlerle açıkladı:
Bir oyunda edilen sözler ve küfürler, ‘internette kalıyor’ sanılıyor ancak hiç öyle kalmıyor. Gerçek hayata tanışınıyor ve sonuçta bu yaşananlar oluyor. İki kişi oyun oynuyor, biri diğerine ‘küfür etti’ iddiası var. ‘Küfür etti’ diyen kişi onu bir bahaneyle çağırıyor. Yanına da iki arkadaşını alıyor, taksiye bindirip darp ediyorlar. Boş araziye götürüyorlar, kayda alıyorlar ondan sonra da gönderiyorlar. Kamera meselesi önemli bir durum. Çünkü bize şunu söylüyor. Bu şiddet ‘anlık bir öfke’ değil. Bu ‘yapalım ve kayda alalım’ denmiş bir eylem olarak karşımızda duruyor.
17 yaşındaki bir çocuğunun 'hukuken' ve 'vicdanen' korunması gerektiğini vurgulayan Aslan, sözlerine şöyle devam etti:
Yani sadece ‘dövmek’ değil, aşağılamak, gözdağı vermek belki de paylaşmak üzere kayıt almak. Bir başka kritik noktaya baktığımızda mağdur çocuk 17 yaşında. Hukuken de vicdanen de korunması gereken biri. Buna rağmen birden fazla kişi karşısında kapalı bir alanda kaçma şansı yokken şiddete maruz kalıyor. Bu güç dengesizliğinin en net örneği. Şüphelilerin tutuklanması, elbette ki önemli. ‘Bu olay büyümez’ zannının boşa çıktığını gösteriyor. Fakat yetmez. Mesele birkaç gencin ceza alması değil; mesele bu şiddet kültürünün neden bu kadar ortaya çıkabildiğini görmek. İnternette kalırsa oluyor ama gerçek öyle değil. Gerçek hayata taşındığını görüyoruz.
'Bu olay bize şunu gösteriyor' sözleriyle konuşmasına başlayan Aslan, cinayetten sonra ailelerin adalet arayışını aradıklarını hatırlattı:
Bu olay bize şunu gösteriyor. Ekranın arkasındaki öfke, sokağa indiğinde karşımıza çok daha tehlikeli bir şey çıkıyor. Aileler, okul, ‘sosyal medya denetimi nerede’ diye soruyoruz. Gençler neden bu kadar kolay şiddeti çözüm zannediyor? Bunları sormadan bu dosyayı kapatmak doğru olmayacaktır. Bu olay bir adli vaka gibi sadece karşımızda durmamalı. Bu toplumun, gençlerle ilgili alarm veren bir fotoğrafı olarak da değerlendirebiliriz. Bu fotoğrafı görmezden gelirsek, yarın daha da ağırlarıyla karşılaşabiliriz. Ondan sonra, sokakta gerçekleşen kavgalarda hayatını kaybeden gençleri konuşuyoruz. Onların geride kalan ailelerinin de adalet arayışlarını konuşuyoruz.
