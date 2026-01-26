Genel Sekreter Aslanoğlu yanıtladı: TRT, İBB Spor Kulübü'nün maçlarını neden yayınlamıyor?

Cizre Belediye, ligin son sırasında. Fenerbahçe ile maçları vardı, maça çıkmadılar ve ligden çekildiler. Onların maçları da yayınlandı ama bizim maçımız yayınlanmadı. Şu ana kadar hiç yayınlanmadı. Sadece TVF YouTube sayfasından yayınlanıyor. Kupa çeyrek finalinde HalkBank’ı eledik. Kurada Galatasaray’ı çektik, ‘Galatasaray taraftarı kusura bakmasın, maçları televizyonda yayınlanmayacak artık internetten seyredecekler’ dedim. Çok keyifli maçlarımız oluyor. Sene başında ‘takım küme düşer’ dediler. Şu anda sekizinci sıradayız. Takımımız çok iyi ilerliyor. Ancak bu heyecanı ve zevki insanlar izleyemiyor. Olayı siyasi görüyoruz. 6 yıldır bu görevdeyim bir kişi bile ‘siyaset soktu’ diyemez. Geçen sene lige çıktığımız maçta Ekrem İmamoğlu’nun ismini sporcularımız yazdı, kupada onu açtılar. A Milli Takımındaki oyuncumuz yer aldı, TRT’de yayınlandı. TRT, oynanan maçların sonuçlarını verirken bizim maçın sonucunu bile söylememişler.