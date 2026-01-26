https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/genel-sekreter-aslanoglu-yanitladi-trt-ibb-spor-kulubunun-maclarini-neden-yayinlamiyor-1103047595.html
Genel Sekreter Aslanoğlu yanıtladı: TRT, İBB Spor Kulübü'nün maçlarını neden yayınlamıyor?
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Avukat Göksu Canberk Uluğ ve İBB Spor Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu oldu.
2026-01-26T19:24+0300
2026-01-26T19:24+0300
2026-01-26T19:24+0300
Avukat Göksu Canberk Uluğ, Şişli’de cansız bedeni bulunan kadın cinayetindeki haberi ve basına servis edildiği dili yorumladı. İBB Spor Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu ise Efeler Ligi’ndeki erkek voleybol takımı maçlarının neden TRT ekranlarında yayınlanmadığını anlattı.Avukat Göksu Canberk Uluğ şunları söyledi:İBB Spor Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu, şöyle konuştu:
şişli
2026
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Avukat Göksu Canberk Uluğ ve İBB Spor Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu oldu.
Avukat Göksu Canberk Uluğ, Şişli’de cansız bedeni bulunan kadın cinayetindeki haberi ve basına servis edildiği dili yorumladı. İBB Spor Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu ise Efeler Ligi’ndeki erkek voleybol takımı maçlarının neden TRT ekranlarında yayınlanmadığını anlattı.
Avukat Göksu Canberk Uluğ şunları söyledi:
Sevgili kavramının ceza indirimi şöyle oluyor. ‘Beni aldattı’ denildiğinde ‘haksız tahrik indirimi’ alabiliyor. ‘Şüpheden sanık yararlanır’ kuralı devreye giriyor. Aynı durumda kadın böyle bir cinayet işlese örneği Nevin Yıldırım dosyasında vardı ancak indirim almamıştı.
İBB Spor Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu, şöyle konuştu:
Cizre Belediye, ligin son sırasında. Fenerbahçe ile maçları vardı, maça çıkmadılar ve ligden çekildiler. Onların maçları da yayınlandı ama bizim maçımız yayınlanmadı. Şu ana kadar hiç yayınlanmadı. Sadece TVF YouTube sayfasından yayınlanıyor. Kupa çeyrek finalinde HalkBank’ı eledik. Kurada Galatasaray’ı çektik, ‘Galatasaray taraftarı kusura bakmasın, maçları televizyonda yayınlanmayacak artık internetten seyredecekler’ dedim. Çok keyifli maçlarımız oluyor. Sene başında ‘takım küme düşer’ dediler. Şu anda sekizinci sıradayız. Takımımız çok iyi ilerliyor. Ancak bu heyecanı ve zevki insanlar izleyemiyor. Olayı siyasi görüyoruz. 6 yıldır bu görevdeyim bir kişi bile ‘siyaset soktu’ diyemez. Geçen sene lige çıktığımız maçta Ekrem İmamoğlu’nun ismini sporcularımız yazdı, kupada onu açtılar. A Milli Takımındaki oyuncumuz yer aldı, TRT’de yayınlandı. TRT, oynanan maçların sonuçlarını verirken bizim maçın sonucunu bile söylememişler.