https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/dogada-ender-gorulen-kar-rulolari-ilgaz-daginda-olustu-1103033963.html

Doğada ender görülen kar ruloları Ilgaz Dağı'nda oluştu

Doğada ender görülen kar ruloları Ilgaz Dağı'nda oluştu

Sputnik Türkiye

Ender rastlanan bir doğa olayı olan kar ruloları Ilgaz Dağı'nda görüldü. 26.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-26T12:44+0300

2026-01-26T12:44+0300

2026-01-26T12:44+0300

yaşam

ilgaz dağı

kastamonu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1a/1103034182_0:179:3005:1869_1920x0_80_0_0_b19e6b16489dd51d1907654b83a24698.jpg

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile Ilgaz Dağı, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında gösteriliyor.Bölgede geçen haftalarda etkili olan yağışların ardından kar kalınlığı yaklaşık 80 santimetreye ulaştı.Rüzgarın zemindeki karı yüzeyden koparıp aşağıya doğru yuvarlamasıyla oluşan kar rulolarının büyüklükleri, kat ettiği yolun uzunluğuna göre değişebiliyor.Ilgaz Dağı'nda yol kenarında oluşan kar ruloları, dikkat çeken bir görüntü oluşturuyor.Kar rulosu nedir?Kar rulosu: Rüzgârın ıslak ve yapışkan karı kaygan zemin üzerinde yuvarlayarak oluşturduğu, çoğu zaman içi boş silindir/halka biçimli kar kütleleri. Nadir görülür; çünkü güçlü rüzgâr, uygun kar yapısı ve buzlu/sert zemin şartlarının aynı anda oluşması gerekir.Kar rulosu nasıl oluşur? Kar ruloları çok nadir görülür çünkü oluşması için “tam denk gelmesi gereken” birkaç şart aynı anda gerekir:Çoğu kar rulosu çoğunlukla 10 cm genişliğe ulaşsa da uygun koşullarda nadir de olsa çok daha büyük örnekler de oluşabiliyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/abdyi-tarihi-bir-kis-firtinasi-bekliyor-1102979352.html

ilgaz dağı

kastamonu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ilgaz dağı, kastamonu