Doğada ender görülen kar ruloları Ilgaz Dağı'nda oluştu
© AA / Özgür AlantorKar rulosu
Ender rastlanan bir doğa olayı olan kar ruloları Ilgaz Dağı'nda görüldü.
Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile Ilgaz Dağı, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında gösteriliyor.
© AA / Özgür AlantorKar rulosu
Bölgede geçen haftalarda etkili olan yağışların ardından kar kalınlığı yaklaşık 80 santimetreye ulaştı.
© AA / Özgür AlantorKar rulosu
Rüzgarın zemindeki karı yüzeyden koparıp aşağıya doğru yuvarlamasıyla oluşan kar rulolarının büyüklükleri, kat ettiği yolun uzunluğuna göre değişebiliyor.
Ilgaz Dağı'nda yol kenarında oluşan kar ruloları, dikkat çeken bir görüntü oluşturuyor.
© AA / Özgür AlantorKar rulosu
Kar rulosu nedir?
Kar rulosu: Rüzgârın ıslak ve yapışkan karı kaygan zemin üzerinde yuvarlayarak oluşturduğu, çoğu zaman içi boş silindir/halka biçimli kar kütleleri. Nadir görülür; çünkü güçlü rüzgâr, uygun kar yapısı ve buzlu/sert zemin şartlarının aynı anda oluşması gerekir.
Kar rulosu nasıl oluşur?
Kar ruloları çok nadir görülür çünkü oluşması için “tam denk gelmesi gereken” birkaç şart aynı anda gerekir:
© AA / Özgür AlantorKar rulosu
1.Zemin kaygan olmalı
(buzlu yüzey / kabuklanmış kar)
2.Yeni yağan kar ıslak ve yapışkan olmalı
(yüksek nemli, birbirine tutunan kar)
3.Rüzgâr güçlü ve ani esintili olmalı
karı yuvarlayacak kadar “itici güç” sağlamalı
4.Kar çok ağır olmamalı
aşırı sulu/ağır olursa hareket edemez; fazla kuru olursa parçalanır
Çoğu kar rulosu çoğunlukla 10 cm genişliğe ulaşsa da uygun koşullarda nadir de olsa çok daha büyük örnekler de oluşabiliyor
23 Ocak, 12:54