Çift terapisti uyardı: Yapay zekaya ilişkinizdeki sorunları anlatmayın

“Yapay zeka hayatımızın tam ortasına yerleşmiş durumda. İlişkilerde sorun olduğunda ya da belirsizlik olduğunda insanlar zaman harcamaya tahammülleri olmadığı için yapay zekaya soruyor. Biz çift terapilerinde iki kişiyi de anlamaya çalışıyoruz. Kişilerin yüzleştiği bir alan oluyor, kimse tarafında ittifak olmuyoruz. Yapay zekaya başvuranlar ise çaresizce kendilerine yardımcı olacak datayı bulmaya çalışıyorlar. Yapay zekanın yorumları ise çok sağlıklı olmuyor. İlişkiler konusunda maalesef yapay zekadan alınabilecek hiçbir şey yok. İlişkilerdeki sorunlarda iki tarafın da payı vardır."