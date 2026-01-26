https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/cift-terapisti-uyardi-yapay-zekaya-iliskinizdeki-sorunlari-anlatmayin-1103045268.html
Çift terapisti uyardı: Yapay zekaya ilişkinizdeki sorunları anlatmayın
Gazeteci Serhat Ayan'ın Radyo Sputnik'te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu çift terapisti ve psikolog Sevilay Abudaram oldu.
Sevilay Abudaram, ilişkiler konusunda yaşanan sorunları yapay zekaya danışmak üzerine değerlendirmelerde bulundu. Abudaram, yapay zekaya ilişkilerdeki sorunların anlatılmaması gerektiğini ifade etti.
Sevilay Abudaram, ilişkiler konusunda yaşanan sorunları yapay zekaya danışmak üzerine değerlendirmelerde bulundu. Abudaram, yapay zekaya ilişkilerdeki sorunların anlatılmaması gerektiğini ifade etti.
Sevilay Abudaram, şöyle aktardı:
“Yapay zeka hayatımızın tam ortasına yerleşmiş durumda. İlişkilerde sorun olduğunda ya da belirsizlik olduğunda insanlar zaman harcamaya tahammülleri olmadığı için yapay zekaya soruyor. Biz çift terapilerinde iki kişiyi de anlamaya çalışıyoruz. Kişilerin yüzleştiği bir alan oluyor, kimse tarafında ittifak olmuyoruz. Yapay zekaya başvuranlar ise çaresizce kendilerine yardımcı olacak datayı bulmaya çalışıyorlar. Yapay zekanın yorumları ise çok sağlıklı olmuyor. İlişkiler konusunda maalesef yapay zekadan alınabilecek hiçbir şey yok. İlişkilerdeki sorunlarda iki tarafın da payı vardır."