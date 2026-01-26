CHP Milletvekili Özçağdaş: Mülakat uygulaması 2 proje okulla sınırlı kalmaz

“Adalet ve Kalkınma Partisi’nin anlayışı istilacı bir anlayış. Bu okullar da aynı şekilde. Ülkenin geleneği olan okulları önce proje okul olarak adlandırdılar. Eğitim kalitelerini çok daha kötü hale getirdiler. 90 bin kişi atanıyor ve hiçbir performans kriteri yok. Yandaş sendika, AKP teşkilatları, küçük ortaklarının hazırladığı liste var. Bu yönetmeliğin çıkmasıyla olay daha vahim bir hale geldi. Bu okullarda yatılı okumak zorunlu olacak. Örneğin sizin çocuğunuz Kabataş’ı kazandı, yanında oturuyorsunuz ama çocuğunuz yatılı okumak zorunda. Daha az sayıda öğrenci alınacak. Bu okullar ayrıca kendileri sınav yapabilecekler. Bunun pratik sonucu şudur, siz Yozgat’ta çok başarılı bir öğrencisiniz. Okullar size gel biz seni sınav yapalım diyorlar. Paranız yok, geleceksiniz İstanbul’da sınava gireceksiniz. Yoksul bir ailenin çocuğu nasıl kent kent dolaşıp sınavlara girecek? Bu okullarda hamilik uygulaması başlatılıyor. Bu hamiler okula yönetici atayabilecekler. Böylelikle okulun doğrudan yönetimi bu dernek ve vakıflara geçiyor olacak. Buralar o cemaatlerin okulları haline dönüşmüş olacak. Öğretmen dahi olmayan kişiler bu okullarda öğretmen olabilecekler. Bazı derslerde yazılı sınav olmayacak, çocuklar sözlü sınava dahil olacaklar. Ülkenin en başarılı çocuklarını yatılı olarak alacaksınız, belirli bir tarikata hamilik vereceksiniz, akşam saatlerinde de manevi danışmanlara hizmet ettireceksiniz. Geri kalanı kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Konuyu yargıya taşıdık, dava süreci devam ediyor”