Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
CHP Milletvekili Özçağdaş: Mülakat uygulaması 2 proje okulla sınırlı kalmaz
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu CHP Milletvekili Suat Özçağdaş oldu. 26.01.2026, Sputnik Türkiye
yeri ve zamanı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), proje okulu statüsündeki ve yüzde 1’lik dilimde yer alan liselere girişte LGS’ye ek olarak yazılı sınav ya da mülakat uygulanacağı yönünde iddialar ortaya çıktı. MEB, iddiaları yalanladı Açıklamada, Türkiye’de bu kapsamda değerlendirilebilecek okulların TÜBİTAK Fen Lisesi ile BAYKAR Fen Lisesi ile sınırlı olduğu belirtildi. CHP konuyu yargıya taşıdı.Yeri ve Zamanı’nda gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu olan CHP Milletvekili Suat Özçağdaş, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:‘Okullar cemaatlerin okullarına dönüşecek’
Güçlü Özgan
Güçlü Özgan
CHP Milletvekili Özçağdaş: Mülakat uygulaması 2 proje okulla sınırlı kalmaz

12:50 26.01.2026
yeri ve zamanı
yeri ve zamanı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2026
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Güçlü Özgan
Tüm yazılar
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu CHP Milletvekili Suat Özçağdaş oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), proje okulu statüsündeki ve yüzde 1’lik dilimde yer alan liselere girişte LGS’ye ek olarak yazılı sınav ya da mülakat uygulanacağı yönünde iddialar ortaya çıktı. MEB, iddiaları yalanladı Açıklamada, Türkiye’de bu kapsamda değerlendirilebilecek okulların TÜBİTAK Fen Lisesi ile BAYKAR Fen Lisesi ile sınırlı olduğu belirtildi. CHP konuyu yargıya taşıdı.
Yeri ve Zamanı’nda gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu olan CHP Milletvekili Suat Özçağdaş, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:
“Kamuoyunun gündemine geç geldi. Temmuz ayı içerisinde proje okullarla ilgili yönetmelik değişti ve proje okullar tuhaf iki isme sahip oldular. Özel program uygulayan proje okullar ve özel proje uygulayan proje okullar diye. İki tane okul var TÜBİTAK Fen Lisesi Gebze’de, BAYKAR Fen Lisesi İstanbul’da. Aynı mesele Yusuf Tekin müsteşarken ve Nabi Avcı bakanken proje okulların çıkışında da olmuştu. Nabi Avcı ‘Sayıları üçü beşi geçmez’ demişti. Bugün sayıları 2 bin 153 oldu. Bu AKP’nin klasik numarasıdır. Tepki çekmemek için önce birle ikiyle başlarlar. Üçle dörtle başlamışlardı 2 bin 153 okul, 85 bin öğretmen, 5 bin tane de yöneticiyi doğrudan bakan atıyor. Sadece bakan onayıyla 90 bin kişi atanıyor. Bu okullardaki her şey torpille, yandaşlıkla, partidaşlıkla devam ettiriliyor maalesef. Dolayısıyla bugün de başlangıç olarak 2 okul var, bundan sonra da herhalde 2 bin 153 okulun hangilerini alacaklarsa onlarla devam edecekler diye düşünüyorum.”

‘Okullar cemaatlerin okullarına dönüşecek’

“Adalet ve Kalkınma Partisi’nin anlayışı istilacı bir anlayış. Bu okullar da aynı şekilde. Ülkenin geleneği olan okulları önce proje okul olarak adlandırdılar. Eğitim kalitelerini çok daha kötü hale getirdiler. 90 bin kişi atanıyor ve hiçbir performans kriteri yok. Yandaş sendika, AKP teşkilatları, küçük ortaklarının hazırladığı liste var. Bu yönetmeliğin çıkmasıyla olay daha vahim bir hale geldi. Bu okullarda yatılı okumak zorunlu olacak. Örneğin sizin çocuğunuz Kabataş’ı kazandı, yanında oturuyorsunuz ama çocuğunuz yatılı okumak zorunda. Daha az sayıda öğrenci alınacak. Bu okullar ayrıca kendileri sınav yapabilecekler. Bunun pratik sonucu şudur, siz Yozgat’ta çok başarılı bir öğrencisiniz. Okullar size gel biz seni sınav yapalım diyorlar. Paranız yok, geleceksiniz İstanbul’da sınava gireceksiniz. Yoksul bir ailenin çocuğu nasıl kent kent dolaşıp sınavlara girecek? Bu okullarda hamilik uygulaması başlatılıyor. Bu hamiler okula yönetici atayabilecekler. Böylelikle okulun doğrudan yönetimi bu dernek ve vakıflara geçiyor olacak. Buralar o cemaatlerin okulları haline dönüşmüş olacak. Öğretmen dahi olmayan kişiler bu okullarda öğretmen olabilecekler. Bazı derslerde yazılı sınav olmayacak, çocuklar sözlü sınava dahil olacaklar. Ülkenin en başarılı çocuklarını yatılı olarak alacaksınız, belirli bir tarikata hamilik vereceksiniz, akşam saatlerinde de manevi danışmanlara hizmet ettireceksiniz. Geri kalanı kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Konuyu yargıya taşıdık, dava süreci devam ediyor”
