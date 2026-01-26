https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/cevirmen-ipek-demir-sirlarin-sirri-kitabi-dan-brownin-onceki-kitaplarindan-farkli-1103037133.html
Çevirmen İpek Demir: ‘Sırların Sırrı’ kitabı, Dan Brown’ın önceki kitaplarından farklı
Çevirmen İpek Demir, Serhat Sarısözen’in sunduğu “Gündem Dışı” programına konuk oldu. 26.01.2026, Sputnik Türkiye
Çevirmen İpek Demir: ‘Sırların Sırrı’ kitabı, Dan Brown’ın önceki kitaplarından farklı
Çevirmen İpek Demir, Serhat Sarısözen’in sunduğu “Gündem Dışı” programına konuk oldu.
Amerikalı yazar Dan Brown’ın ‘Başlangıç’ ve ‘Cehennem’ gibi dünya çapında ses getiren kitaplarının çevirmenliğini üstlenen İpek Demir, Brown’ın son kitabı ‘Sırların Sırrı’ ile adından söz ettirmeye devam ediyor.
Kendisi gibi çevirmen olan ablası Petek Demir’in yönlendirmesiyle bunu bir meslek haline getirdiğini söyleyen İpek Demir, “Ben de çevirmenlikle ilgileniyordum ancak ablam çok daha önce bu işe başlamıştı. Bir bankada üst düzey yöneticiyken mesleğini bırakarak çevirmen oldu. Ben de onun yanında yayınevine gittim ve Oya Alpar önüme bir kitap getirerek ‘Kendi işinizi yapmalısınız’ dedi. Ben çevirmenliğe ablam ile dahil oldum” dedi.
Dan Brown’ın kitaplarını çevirmeye ‘Cehennem’ eseriyle başladığını belirten İpek Demir, Sırların Sırrı kitabının çeviri süreciyle ilgili de konuştu. Demir, “Çeviri sürecinin hızlı olması gerekiyordu. Sırların Sırrı kitabının çevirisini yaklaşık 2,5 ayda tamamladım. İnternete bağlanamayan bilgisayarların başında çok dikkatli çalıştık” ifadelerini kullandı.
‘Sırların Sırrı okuyucuyu araştırmaya sevk ediyor’
Demir; Katherine Solomon’ın keşifleri ve Robert Langdon’ın takibi ile okurlarını Prag’dan Londra’ya uzanan bir maceraya davet eden Sırların Sırrı kitabını, Brown’ın diğer kitaplarından farklı bulduğunu belirtiliyor.
“Sırların Sırrı diğer kitaplardan farklı. Bu kitap çok daha bilimsel bir kitap” diyen Demir, “Bazı okuları aradığını bulamamış olabilir ama bu kitap okunup bir kenara bırakılacak bir kitap değil. Kitap, ölüm sonrası bilinç gibi kavramları inceleyeyerek araştırmaya sevk ediyor. Kitabın içinde yazanları araştırırken önce siz öğreniyorsunuz” diye konuştu.
Demir, “Kitabın magazinsel tarafları da var ancak bilinç konusunu ciddi şekilde ele almış. Kitabın geçtiği Prag şehri de oldukça mistik bir şehir. Bu kitap bana Prag’da görmediğim ne kadar çok yer olduğunu gösterdi” ifadelerini kullandı.