Ardahan Valiliği’nin yeni logosu tartışma yaratmıştı: ‘Eski logonun kime ne zararı var?’

“Ardahan’a yeni vali birkaç gün önce atandı. Yeni vali göreve gelir gelmez Ardahan’ın önceki logosunu değiştirdi ve ortasında bir kar kristali olan mavi ve yeşilden oluşan yaprak desenli bir logo getirdi. Bu logo birkaç saat içinde tüm medyanın ilgisini çekti. Muhtemelen birileri uyardı. Fakat logo tam olarak eski haline dönmedi. Sadece logonun ortasına Türk bayrağı yerleştirildi. Bir vali Türk bayrağından neden rahatsız olur? Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli 7 Ocak’ta atandı. Daha önce Karaman Valisi’ydi. 10 gün içinde ilk yaptığı iş bu oldu. Ardahan’ın eski logosunun kime ne zararı var? Çok güzel tasarlanmış bir logoydu. Vali bey logodaki Türk bayrağını ortadan kaldırdı. Tepki gelince kar kristalinin ortasına bir tane Türk bayrağı yerleştirdi. Ardahan Valisi bence Türk milliyetçisi değil.”