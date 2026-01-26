https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/ardahan-valiliginin-yeni-logosu-tartisma-yaratmisti-eski-logonun-kime-ne-zarari-var-1103033335.html
Ardahan Valiliği’nin yeni logosu tartışma yaratmıştı: ‘Eski logonun kime ne zararı var?’
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında, Ardahan’a yeni atanan valinin, Ardahan’ın logosunu değiştirmesi hakkında konuştu. 26.01.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102430785_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_251a8cb1cfb9129e76ab1b99dafa2db0.jpg
Ardahan Valiliği’nin yeni vali atanmasının ardından logosunda yapılan değişiklik kamuoyunda tartışma yarattı. Eski halinde Türk bayrağı ile kentin tarihi sembolleri bulunurken, yeni logoda kar ve yaprak figürlerine yer verildi. Yeni logo sosyal medyada tepki çekince logoya Türk bayrağı güncellemesi geldi.“Ardahan’ın eski logosunun kime ne zararı var?” diye soran Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında konuyu şöyle değerlendirdi:
“Ardahan’a yeni vali birkaç gün önce atandı. Yeni vali göreve gelir gelmez Ardahan’ın önceki logosunu değiştirdi ve ortasında bir kar kristali olan mavi ve yeşilden oluşan yaprak desenli bir logo getirdi. Bu logo birkaç saat içinde tüm medyanın ilgisini çekti. Muhtemelen birileri uyardı. Fakat logo tam olarak eski haline dönmedi. Sadece logonun ortasına Türk bayrağı yerleştirildi. Bir vali Türk bayrağından neden rahatsız olur? Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli 7 Ocak’ta atandı. Daha önce Karaman Valisi’ydi. 10 gün içinde ilk yaptığı iş bu oldu. Ardahan’ın eski logosunun kime ne zararı var? Çok güzel tasarlanmış bir logoydu. Vali bey logodaki Türk bayrağını ortadan kaldırdı. Tepki gelince kar kristalinin ortasına bir tane Türk bayrağı yerleştirdi. Ardahan Valisi bence Türk milliyetçisi değil.”