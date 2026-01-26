https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/5-bin-500-yillik-sir-kayip-bir-hastalik-yeniden-ortaya-cikti-1103046158.html

5 bin 500 yıllık sır: Kayıp bir hastalık yeniden ortaya çıktı

5 bin 500 yıllık sır: Kayıp bir hastalık yeniden ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Kolombiya’da bulunan beş bin 500 yıllık insan kalıntılarından elde edilen genetik bulgular, frengiyle ilişkili bir bakterinin Amerika kıtasında Avrupa... 26.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-26T18:35+0300

2026-01-26T18:35+0300

2026-01-26T18:35+0300

sağlik

amerika kıtası

hastalık

frengi

sifiliz

bakteri

antik

araştırma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101914/14/1019141451_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_c04178c9244be23a9b62ee34d423847e.jpg

Bilim insanlarının, Kolombiya’daki Bogota yakınlarında bulunan beş bin 500 yıllık insan kalıntılarından frengiyle bağlantılı bir bakterinin genomunu yeniden oluşturduğu bildirildi. Çalışmanın, bulaşıcı hastalıkların Amerika kıtasındaki geçmişine dair bilinenleri kökten değiştirdiği aktarıldı.Araştırma sonuçlarının Science dergisinde yayımlandığı ve bugüne kadar bilinen en eski Treponema pallidum genetik verilerinden birini ortaya koyduğu ifade edildi.Hastalığın kökeni beklenenden çok eskiUzmanlar, söz konusu bakterinin günümüzde frengi de dahil olmak üzere ciddi hastalıklara yol açtığını belirtti. Yeni bulgularla, bu patojenin genetik geçmişinin en az 3 bin yıl daha geriye gittiği aktarıldı. Böylece, treponemal hastalıkların Amerika’da sanılandan çok daha erken dönemde yayılmış olabileceği vurgulandı.Araştırmada yer alan genetikçi Lars Fehren-Schmitz, bu keşfin eski DNA çalışmalarının hastalıkların evrimini anlamadaki önemini gösterdiğini söyledi.Günümüzde bilinen türlerden farklıElde edilen antik genomun, günümüzde bilinen frengi, yaws ve bejel gibi hastalıklara yol açan türlerle akraba olduğu ancak birebir örtüşmediği belirtildi. Bilim insanlarının, bunun artık var olmayan kayıp bir hastalık koluna ait olabileceğini değerlendirdiği aktarıldı.Araştırmacılardan Anna-Sapfo Malaspinas, bu bakterinin pinta adlı daha az bilinen bir hastalığın erken bir formu olabileceğini, ancak bunun henüz kesinleşmediğini ifade etti.Geçmişten bugüne uzanan bir uyarıGenetik analizlere göre bu antik bakteri kolunun yaklaşık 13 bin 700 yıl önce ayrıldığı, günümüzdeki türlerin ise çok daha sonra ortaya çıktığı aktarıldı. Uzmanlar, bu uzun geçmişin, bulaşıcı hastalıkların zaman içinde nasıl değişebileceğine dair önemli ipuçları sunduğunu belirtti.Araştırma ekibi, bulguların Kolombiya’nın tıbbi ve kültürel tarihi açısından önem taşıdığı gerekçesiyle sonuçları yayımlamadan önce yerel topluluklarla paylaştı. Bu yaklaşımın, bilimsel çalışmalarla toplum arasındaki güveni güçlendirdiği vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/cinli-arastirmacilar-kendi-enerjisini-ureten-mikro-kalp-pili-gelistirdi-1103037685.html

amerika kıtası

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

amerika kıtası, hastalık, frengi, sifiliz, bakteri, antik, araştırma