Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 6 derece birden yükselecek, yoğun sağanak geliyor

Bol kar yağışlı ve dondurucu soğuk hava yerini yalancı bahara bıraktı. Bugünden itibaren hava sıcaklıkları artacak, mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine... 25.01.2026, Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre ülke genelinde hava sıcaklığı artmaya devam edecek.Sağanak etkili olacak: Şemsiyelerinizi alınBugün kuzey, Trakya'nın batısı, Marmara'nın güneydoğusu, Ege kıyıları, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'in doğusu ile Bolu, Tokat, Afyonkarahisar çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.Antalya seli yaşamıştı: Yeni sağanak dalgası geliyorYağışların Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. MGM'nin sarı kod yayınlayarak uyardığı Antalya'da sel ve su baskını tehlikesi devam ediyor.Meteorolojiden Antalya için uyarıMeteoroloji'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: Hava sıcaklıkları 6 derece yükseliyorHava sıcaklığının ülke genelinde artmaya devam etmesi, kuzey, batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, geçtiğimiz hafta adeta donan Doğu ve Güneydoğu kentlerinde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Ülkenin iç ve Doğu kesimlerinde don ve buzlanma riski de sürüyor.Hava sıcaklıkları nasıl?Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:- Kırklareli 6/14 derece.- İstanbul 7/14 derece.- Denizli 7/17 derece.- İzmir 11/18 derece.- Adana 4/16 derece.- Ankara 3/10 derece.- Samsun 7/15 derece.- Erzurum -11/0 derece.- Malatya -4/3 derece.- Kars -15/-2 derece- Diyarbakır -3/6 derece.- Gaziantep -2/7 derece.

