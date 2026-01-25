https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/meteoroloji-uyardi-sicakliklar-6-derece-birden-yukselecek-yogun-saganak-geliyor-1103014256.html
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 6 derece birden yükselecek, yoğun sağanak geliyor
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 6 derece birden yükselecek, yoğun sağanak geliyor
Sputnik Türkiye
Bol kar yağışlı ve dondurucu soğuk hava yerini yalancı bahara bıraktı. Bugünden itibaren hava sıcaklıkları artacak, mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine... 25.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-25T09:19+0300
2026-01-25T09:19+0300
2026-01-25T09:19+0300
türki̇ye
çevre
meteoroloji
hava durumu
hava durumu
ankara hava durumu
bugün hava durumu
istanbul hava durumu
sağanak yağış uyarısı
sağanak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/09/1101639356_0:0:2792:1571_1920x0_80_0_0_d0b8a68d3d211972c4b8e7ccd535b881.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre ülke genelinde hava sıcaklığı artmaya devam edecek.Sağanak etkili olacak: Şemsiyelerinizi alınBugün kuzey, Trakya'nın batısı, Marmara'nın güneydoğusu, Ege kıyıları, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'in doğusu ile Bolu, Tokat, Afyonkarahisar çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.Antalya seli yaşamıştı: Yeni sağanak dalgası geliyorYağışların Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. MGM'nin sarı kod yayınlayarak uyardığı Antalya'da sel ve su baskını tehlikesi devam ediyor.Meteorolojiden Antalya için uyarıMeteoroloji'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: Hava sıcaklıkları 6 derece yükseliyorHava sıcaklığının ülke genelinde artmaya devam etmesi, kuzey, batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, geçtiğimiz hafta adeta donan Doğu ve Güneydoğu kentlerinde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Ülkenin iç ve Doğu kesimlerinde don ve buzlanma riski de sürüyor.Hava sıcaklıkları nasıl?Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:- Kırklareli 6/14 derece.- İstanbul 7/14 derece.- Denizli 7/17 derece.- İzmir 11/18 derece.- Adana 4/16 derece.- Ankara 3/10 derece.- Samsun 7/15 derece.- Erzurum -11/0 derece.- Malatya -4/3 derece.- Kars -15/-2 derece- Diyarbakır -3/6 derece.- Gaziantep -2/7 derece.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/09/1101639356_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_664ad5c2bd5b5e8c7a66c0ed07559f41.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çevre, meteoroloji, hava durumu, hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu, sağanak yağış uyarısı, sağanak, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak
çevre, meteoroloji, hava durumu, hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu, sağanak yağış uyarısı, sağanak, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 6 derece birden yükselecek, yoğun sağanak geliyor
Ayrıntılar geliyor
Bol kar yağışlı ve dondurucu soğuk hava yerini yalancı bahara bıraktı. Bugünden itibaren hava sıcaklıkları artacak, mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkacak. Antalya'da ise sel tehlikesi devam ederken, yeni haftada batı illerine sağanak yağış gelecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre ülke genelinde hava sıcaklığı artmaya devam edecek.
Sağanak etkili olacak: Şemsiyelerinizi alın
Bugün kuzey, Trakya'nın batısı, Marmara'nın güneydoğusu, Ege kıyıları, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'in doğusu ile Bolu, Tokat, Afyonkarahisar çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.
Antalya seli yaşamıştı: Yeni sağanak dalgası geliyor
Yağışların Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. MGM'nin sarı kod yayınlayarak uyardığı Antalya'da sel ve su baskını tehlikesi devam ediyor.
Meteorolojiden Antalya için uyarı
Meteoroloji'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
Yağışların Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Hava sıcaklıkları 6 derece yükseliyor
Hava sıcaklığının ülke genelinde artmaya devam etmesi, kuzey, batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, geçtiğimiz hafta adeta donan Doğu ve Güneydoğu kentlerinde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Ülkenin iç ve Doğu kesimlerinde don ve buzlanma riski de sürüyor.
Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 6/14 derece.
- Diyarbakır -3/6 derece.