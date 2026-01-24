Türkiye
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası başkemancısı Deniz Özasker hayatını kaybetti
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası başkemancısı Deniz Özasker hayatını kaybetti
Beyin kanaması geçiren İzmir Devlet Senfoni Orkestrası başkemancısı Deniz Özasker, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Evinde 19 Ocak'ta beyin kanaması geçiren İzmir Devlet Senfoni Orkestrası başkemancısı Deniz Özasker, tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastenesi'nde bugün yaşamını yitirdi.Fazıl Say'ın büyük üzüntüsü Özasker'in ölümünün ardından sanatçı Fazıl Say sosyal medyasından, "Işıklarda uyusun Deniz. Değerli bir kemancımızdı. Derin üzüntü duydum bu ani habere . Tüm sevenlerine sabırlar dilerim… Çok genç.. rahmetle…" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Cenaze töreninin detayları belli oldu Özasker için 26 Ocak Pazartesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde tören düzenlenecek. Özasker'in cenazesi, törenin ardından Karşıyaka ilçesinde toprağa verilecek.Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"İzmir Devlet Senfoni Orkestrası konzertmeisteri (başkemancı) değerli sanatçımız Deniz Özaskerin'in acı haberini büyük bir üzüntüyle sizlerle paylaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine ve tüm camiamıza derin sabırlar ve başsağlığı diliyoruz."
Beyin kanaması geçiren İzmir Devlet Senfoni Orkestrası başkemancısı Deniz Özasker, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Evinde 19 Ocak'ta beyin kanaması geçiren İzmir Devlet Senfoni Orkestrası başkemancısı Deniz Özasker, tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastenesi'nde bugün yaşamını yitirdi.
Fazıl Say'ın büyük üzüntüsü

Özasker'in ölümünün ardından sanatçı Fazıl Say sosyal medyasından, "Işıklarda uyusun Deniz. Değerli bir kemancımızdı. Derin üzüntü duydum bu ani habere . Tüm sevenlerine sabırlar dilerim… Çok genç.. rahmetle…" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Cenaze töreninin detayları belli oldu

Özasker için 26 Ocak Pazartesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde tören düzenlenecek. Özasker'in cenazesi, törenin ardından Karşıyaka ilçesinde toprağa verilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İzmir Devlet Senfoni Orkestrası konzertmeisteri (başkemancı) değerli sanatçımız Deniz Özaskerin'in acı haberini büyük bir üzüntüyle sizlerle paylaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine ve tüm camiamıza derin sabırlar ve başsağlığı diliyoruz."
