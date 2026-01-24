https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/adalet-ve-demokrasi-haftasi-gundem-ozel-katledilen-aydinlar-radyo-sputnikte-anildi-1103006116.html

Adalet ve Demokrasi Haftası Gündem Özel: Katledilen aydınlar Radyo Sputnik'te anıldı

24-31 Ocak Adalet ve Demokrasi Haftası Gündem Özel programının konukları gazeteci Barış Pehlivan, Hilmi Hacaloğlu, Mustafa Hoş, ve Güçlü Özgan oldu. 24.01.2026, Sputnik Türkiye

Her yıl 24-31 Ocak tarihleri arasında anılan Adalet ve Demokrasi Haftası, bu yıl da anmalarla başladı. Adalet ve Demokrasi Haftası, Uğur Mumcu’nun 24 Ocak 1993’te, Muammer Aksoy’un ise 31 Ocak 1990’da suikast sonucu yaşamını yitirmesiyle simgeleşti.Radyo Sputnik’te yayınlanan 24-31 Ocak Adalet ve Demokrasi Haftası Gündem Özel programında, katledilen gazeteci ve aydınlar anıldı.Gündem Özel’de Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı’nın konukları gazeteci Barış Pehlivan, Hilmi Hacaloğlu, Mustafa Hoş, ve Güçlü Özgan oldu.Fethi Yılmaz, Adalet ve Demokrasi Haftası’na dair şu değerlendirmelerde bulundu:‘Bize düşen yitirdiğimiz aydınları okuyup fikirlerini genç kuşaklara taşımak’Programa konuk olan gazeteci Barış Pehlivan, katledilen aydınların uyarılarına bakıldığında bugünkü sistemin görülebileceğini söyledi. Pehlivan, şöyle konuştu:‘Uğur Mumcu, kutup yıldızı olarak yolumuzu aydınlatmaya devam edecek’Uğur Mumcu’nun hem bugünkü hem de gelecek kuşakların önünde bir kutup yıldızı olarak yolu aydınlatmaya devam edeceğini söyleyen gazeteci Hilmi Hacaloğlu, şunları aktardı:‘Türkiye’de bir antiemperyalist soykırım yapıldı’Gazeteci Mustafa Hoş ise, Türkiye’de bir antiemperyalist soykırım yapıldığının altını çizdi. Hoş, şöyle devam etti:‘Gazeteciliğin önüne nasıl engeller konulduğuna tanıklık ediyoruz’Gazeteci Güçlü Özgan, aydın ve gazetecilerin öldürülmesinin bugün propaganda basınının güçlenmesine neden olduğunu ifade etti. Özgan, şöyle anlattı:

