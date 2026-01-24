Van’da orman baykuşlarının kış buluşması

© AA / Alper Tüydeş

Uzmanlara göre kulaklı orman baykuşlarının kışın toplu halde yaşamasının temel nedeni, soğuktan korunmak ve enerji tasarrufu sağlamak. Bir arada duran baykuşlar, vücut ısılarını daha kolay muhafaza edebiliyor ve sert hava koşullarına karşı dayanıklılık kazanıyor.