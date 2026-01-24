Van’da orman baykuşlarının kış buluşması

Van’ın kırsal kesimlerinde görüntülenen kulaklı orman baykuşları, kış aylarında sergiledikleri toplu yaşam davranışıyla dikkat çekiyor. Soğuk havaların etkisini artırdığı dönemlerde bir araya gelen baykuşlar, sık yapraklı ve korunaklı ağaçları tercih ederek burada kışı geçiriyor.
Gündüz saatlerini büyük ölçüde hareketsiz şekilde dinlenerek geçiren orman baykuşları, geceleri ise beslenmek için geniş alanlara dağılıyor. Küçük kemirgenler, fareler ve bazı kuş türleriyle beslenen bu yırtıcılar, doğal dengenin korunmasında önemli rol oynuyor.
Uzmanlara göre kulaklı orman baykuşlarının kışın toplu halde yaşamasının temel nedeni, soğuktan korunmak ve enerji tasarrufu sağlamak. Bir arada duran baykuşlar, vücut ısılarını daha kolay muhafaza edebiliyor ve sert hava koşullarına karşı dayanıklılık kazanıyor.
Kulaklı orman baykuşları yalnızca kırsal alanlarla sınırlı kalmıyor. Tür, bazı dönemlerde şehir merkezlerindeki parklar, bahçeler ve ağaçlık alanlarda da görülebiliyor. Gürültüden uzak ve yüksek ağaçların bulunduğu bölgeler, baykuşlar için güvenli yaşam alanı oluşturuyor.
Bilimsel adı Asio otus olan kulaklı orman baykuşları, uzun kulak tüyleri ve keskin bakışlarıyla tanınıyor. Gece avlanma konusunda oldukça yetenekli olan bu tür, güçlü işitme ve görüş kabiliyeti sayesinde karanlıkta bile avını kolayca tespit edebiliyor.
