Van’da orman baykuşlarının kış buluşması
Van'da orman baykuşlarının kış buluşması
Sputnik Türkiye
Van'ın kırsal bölgelerinde yaşayan kulaklı orman baykuşları, kış aylarında sık yapraklı ağaçlarda bir araya gelerek soğuk havalara karşı birlikte barınıyor. 24.01.2026
Van’da orman baykuşlarının kış buluşması

13:53 24.01.2026
Van’ın kırsal bölgelerinde yaşayan kulaklı orman baykuşları, kış aylarında sık yapraklı ağaçlarda bir araya gelerek soğuk havalara karşı birlikte barınıyor.
© AA / Alper Tüydeş

Van’ın kırsal kesimlerinde görüntülenen kulaklı orman baykuşları, kış aylarında sergiledikleri toplu yaşam davranışıyla dikkat çekiyor. Soğuk havaların etkisini artırdığı dönemlerde bir araya gelen baykuşlar, sık yapraklı ve korunaklı ağaçları tercih ederek burada kışı geçiriyor.

© AA / Alper Tüydeş

Van’ın kırsal kesimlerinde görüntülenen kulaklı orman baykuşları, kış aylarında sergiledikleri toplu yaşam davranışıyla dikkat çekiyor. Soğuk havaların etkisini artırdığı dönemlerde bir araya gelen baykuşlar, sık yapraklı ve korunaklı ağaçları tercih ederek burada kışı geçiriyor.

© AA / Alper Tüydeş

Gündüz saatlerini büyük ölçüde hareketsiz şekilde dinlenerek geçiren orman baykuşları, geceleri ise beslenmek için geniş alanlara dağılıyor. Küçük kemirgenler, fareler ve bazı kuş türleriyle beslenen bu yırtıcılar, doğal dengenin korunmasında önemli rol oynuyor.

© AA / Alper Tüydeş

Gündüz saatlerini büyük ölçüde hareketsiz şekilde dinlenerek geçiren orman baykuşları, geceleri ise beslenmek için geniş alanlara dağılıyor. Küçük kemirgenler, fareler ve bazı kuş türleriyle beslenen bu yırtıcılar, doğal dengenin korunmasında önemli rol oynuyor.

© AA / Alper Tüydeş

Uzmanlara göre kulaklı orman baykuşlarının kışın toplu halde yaşamasının temel nedeni, soğuktan korunmak ve enerji tasarrufu sağlamak. Bir arada duran baykuşlar, vücut ısılarını daha kolay muhafaza edebiliyor ve sert hava koşullarına karşı dayanıklılık kazanıyor.

© AA / Alper Tüydeş

Uzmanlara göre kulaklı orman baykuşlarının kışın toplu halde yaşamasının temel nedeni, soğuktan korunmak ve enerji tasarrufu sağlamak. Bir arada duran baykuşlar, vücut ısılarını daha kolay muhafaza edebiliyor ve sert hava koşullarına karşı dayanıklılık kazanıyor.

© AA / Alper Tüydeş

Kulaklı orman baykuşları yalnızca kırsal alanlarla sınırlı kalmıyor. Tür, bazı dönemlerde şehir merkezlerindeki parklar, bahçeler ve ağaçlık alanlarda da görülebiliyor. Gürültüden uzak ve yüksek ağaçların bulunduğu bölgeler, baykuşlar için güvenli yaşam alanı oluşturuyor.

© AA / Alper Tüydeş

Kulaklı orman baykuşları yalnızca kırsal alanlarla sınırlı kalmıyor. Tür, bazı dönemlerde şehir merkezlerindeki parklar, bahçeler ve ağaçlık alanlarda da görülebiliyor. Gürültüden uzak ve yüksek ağaçların bulunduğu bölgeler, baykuşlar için güvenli yaşam alanı oluşturuyor.

© AA / Alper Tüydeş

Bilimsel adı Asio otus olan kulaklı orman baykuşları, uzun kulak tüyleri ve keskin bakışlarıyla tanınıyor. Gece avlanma konusunda oldukça yetenekli olan bu tür, güçlü işitme ve görüş kabiliyeti sayesinde karanlıkta bile avını kolayca tespit edebiliyor.

© AA / Alper Tüydeş

Bilimsel adı Asio otus olan kulaklı orman baykuşları, uzun kulak tüyleri ve keskin bakışlarıyla tanınıyor. Gece avlanma konusunda oldukça yetenekli olan bu tür, güçlü işitme ve görüş kabiliyeti sayesinde karanlıkta bile avını kolayca tespit edebiliyor.

