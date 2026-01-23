https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/tbmm-imrali-gorusmesinin-tam-tutanaklarini-yayimladi-1102991834.html

TBMM, İmralı görüşmesinin tam tutanaklarını yayımladı

TBMM, İmralı görüşmesinin tam tutanaklarını yayımladı

Sputnik Türkiye

TBMM, üç milletvekilinin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı'da yaptığı görüşmenin tam tutanaklarını internet sitesinden yayımladı. 23.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-23T18:09+0300

2026-01-23T18:09+0300

2026-01-23T18:09+0300

türki̇ye

abdullah öcalan

tbmm

i̇mralı

pkk

hüseyin yayman

gülistan kılıç koçyiğit

feti yıldız

milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu

tutanak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/05/1098365221_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_c548912258f78552d61d560e02ebc46b.jpg

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın Meclis Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu adına PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la yaptıkları görüşmenin tam tutanaklarını yayımladı. Görüşme kasım ayında gerçekleşmişti16 sayfalık görüşme kayıtları, “İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi Görüşme Tutanağı” başlığıyla TBMM’nin resmi internet sitesinde yayımlandı. Görüşme, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tarafından, Meclis Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu adına 24 Kasım 2025’te İmralı Adası’nda gerçekleştirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/imrali-tutanagi-ozeti-okundu-komisyonda-gerilim-1101554031.html

türki̇ye

i̇mralı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abdullah öcalan, tbmm, i̇mralı, pkk, hüseyin yayman, gülistan kılıç koçyiğit, feti yıldız, milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu, tutanak, i̇mralı tutanakları