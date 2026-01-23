TBMM, İmralı görüşmesinin tam tutanaklarını yayımladı

Türkiye
TBMM, üç milletvekilinin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı'da yaptığı görüşmenin tam tutanaklarını internet sitesinden yayımladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın Meclis Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu adına PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la yaptıkları görüşmenin tam tutanaklarını yayımladı. Görüşme kasım ayında gerçekleşmişti16 sayfalık görüşme kayıtları, “İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi Görüşme Tutanağı” başlığıyla TBMM’nin resmi internet sitesinde yayımlandı. Görüşme, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tarafından, Meclis Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu adına 24 Kasım 2025’te İmralı Adası’nda gerçekleştirilmişti.
TBMM, üç milletvekilinin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı'da yaptığı görüşmenin tam tutanaklarını internet sitesinden yayımladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın Meclis Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu adına PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la yaptıkları görüşmenin tam tutanaklarını yayımladı.

Görüşme kasım ayında gerçekleşmişti

16 sayfalık görüşme kayıtları, “İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi Görüşme Tutanağı” başlığıyla TBMM’nin resmi internet sitesinde yayımlandı. Görüşme, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tarafından, Meclis Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu adına 24 Kasım 2025’te İmralı Adası’nda gerçekleştirilmişti.
