https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/tbmm-imrali-gorusmesinin-tam-tutanaklarini-yayimladi-1102991834.html
TBMM, İmralı görüşmesinin tam tutanaklarını yayımladı
TBMM, İmralı görüşmesinin tam tutanaklarını yayımladı
Sputnik Türkiye
TBMM, üç milletvekilinin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı'da yaptığı görüşmenin tam tutanaklarını internet sitesinden yayımladı. 23.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-23T18:09+0300
2026-01-23T18:09+0300
2026-01-23T18:09+0300
türki̇ye
abdullah öcalan
tbmm
i̇mralı
pkk
hüseyin yayman
gülistan kılıç koçyiğit
feti yıldız
milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu
tutanak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/05/1098365221_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_c548912258f78552d61d560e02ebc46b.jpg
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın Meclis Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu adına PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la yaptıkları görüşmenin tam tutanaklarını yayımladı. Görüşme kasım ayında gerçekleşmişti16 sayfalık görüşme kayıtları, “İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi Görüşme Tutanağı” başlığıyla TBMM’nin resmi internet sitesinde yayımlandı. Görüşme, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tarafından, Meclis Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu adına 24 Kasım 2025’te İmralı Adası’nda gerçekleştirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/imrali-tutanagi-ozeti-okundu-komisyonda-gerilim-1101554031.html
türki̇ye
i̇mralı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/05/1098365221_248:0:1448:900_1920x0_80_0_0_166282771729a3cb343b62db29e88b19.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abdullah öcalan, tbmm, i̇mralı, pkk, hüseyin yayman, gülistan kılıç koçyiğit, feti yıldız, milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu, tutanak, i̇mralı tutanakları
abdullah öcalan, tbmm, i̇mralı, pkk, hüseyin yayman, gülistan kılıç koçyiğit, feti yıldız, milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu, tutanak, i̇mralı tutanakları
TBMM, İmralı görüşmesinin tam tutanaklarını yayımladı
TBMM, üç milletvekilinin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı'da yaptığı görüşmenin tam tutanaklarını internet sitesinden yayımladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın Meclis Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu adına PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la yaptıkları görüşmenin tam tutanaklarını yayımladı.
Görüşme kasım ayında gerçekleşmişti
16 sayfalık görüşme kayıtları, “İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi Görüşme Tutanağı” başlığıyla TBMM’nin resmi internet sitesinde yayımlandı. Görüşme, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tarafından, Meclis Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu adına 24 Kasım 2025’te İmralı Adası’nda gerçekleştirilmişti.