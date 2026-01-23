Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Ne zaman emekli olurum?’, ‘Ne kadar prim ödemem lazım?’, ‘Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir?’, ‘Tazminat hakkım var mı?’... SGK Uzmanı Melis Elmen, her cuma saat 15.00’te Çalışma Hayatım programında kafanıza takılan soruları yanıtlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/sgk-uzmani-melis-elmen-yilin-ikinci-yarisinda-cok-fazla-hareketlenme-bekliyoruz-1102991560.html
SGK Uzmanı Melis Elmen: Yılın ikinci yarısında çok fazla hareketlenme bekliyoruz
SGK Uzmanı Melis Elmen: Yılın ikinci yarısında çok fazla hareketlenme bekliyoruz
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, faiz indirimi sonrası yaşanabilecek hareketliliklere işaret etti. 23.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-23T17:33+0300
2026-01-23T17:34+0300
meli̇s elmen'le çalişma hayatim
radyo sputnik
radyo
radyo
sgk
melis elmen
sgk uzmanı
faiz indirimi
kredi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091823014_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_6f227c51971ac6cfa00a81c6f519ccc0.png
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 37'ye düşürdü.Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, her cuma Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bu hafta, yılın ikinci yarısında hareketlilik öngördüğünü anlattı.Elmen, şöyle aktardı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091823014_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_85b81e0c4d64acb57777008ccb45c4aa.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
melis elmen, çalışma hayatım, radyo sputnik, sgk, faiz indirimi, vergi affı
melis elmen, çalışma hayatım, radyo sputnik, sgk, faiz indirimi, vergi affı

SGK Uzmanı Melis Elmen: Yılın ikinci yarısında çok fazla hareketlenme bekliyoruz

17:33 23.01.2026 (güncellendi: 17:34 23.01.2026)
SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret için rakamın bir an önce açıklanması gerekiyor
SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret için rakamın bir an önce açıklanması gerekiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2026
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Melis Elmen
Tüm yazılar
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, faiz indirimi sonrası yaşanabilecek hareketliliklere işaret etti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 37'ye düşürdü.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, her cuma Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bu hafta, yılın ikinci yarısında hareketlilik öngördüğünü anlattı.
Elmen, şöyle aktardı:
“İkinci yarıda çok fazla hareketlenme bekliyoruz. Faiz indirimi yapıldı ve faizlerin yıl sonuna kadar yüzde 30’un altına düşmesini öngörüyoruz. Kredileri faizlerinin düşmesi, kredi almanın kolaylaşması gibi durumlar olacak. Ekonomi Bakanı’nın açıklamalarına bakarsanız sistemde tamamen bir açık var ve vergiyle bu açık kapatılıyor. O yüzden ekstra vergi geliyor. O yüzden SGK ödemelerinin ve borçlanmalarının rakamları yükseldi. Açıklar buradan kapatılırken bir affın gelmesi de mantıklı değil”
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала