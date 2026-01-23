SGK Uzmanı Melis Elmen: Yılın ikinci yarısında çok fazla hareketlenme bekliyoruz

“İkinci yarıda çok fazla hareketlenme bekliyoruz. Faiz indirimi yapıldı ve faizlerin yıl sonuna kadar yüzde 30’un altına düşmesini öngörüyoruz. Kredileri faizlerinin düşmesi, kredi almanın kolaylaşması gibi durumlar olacak. Ekonomi Bakanı’nın açıklamalarına bakarsanız sistemde tamamen bir açık var ve vergiyle bu açık kapatılıyor. O yüzden ekstra vergi geliyor. O yüzden SGK ödemelerinin ve borçlanmalarının rakamları yükseldi. Açıklar buradan kapatılırken bir affın gelmesi de mantıklı değil”