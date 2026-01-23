https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/sgk-uzmani-melis-elmen-yilin-ikinci-yarisinda-cok-fazla-hareketlenme-bekliyoruz-1102991560.html
SGK Uzmanı Melis Elmen: Yılın ikinci yarısında çok fazla hareketlenme bekliyoruz
SGK Uzmanı Melis Elmen: Yılın ikinci yarısında çok fazla hareketlenme bekliyoruz
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, faiz indirimi sonrası yaşanabilecek hareketliliklere işaret etti. 23.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-23T17:33+0300
2026-01-23T17:33+0300
2026-01-23T17:34+0300
meli̇s elmen'le çalişma hayatim
radyo sputnik
radyo
radyo
sgk
melis elmen
sgk uzmanı
faiz indirimi
kredi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091823014_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_6f227c51971ac6cfa00a81c6f519ccc0.png
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 37'ye düşürdü.Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, her cuma Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bu hafta, yılın ikinci yarısında hareketlilik öngördüğünü anlattı.Elmen, şöyle aktardı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/14/1091823014_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_85b81e0c4d64acb57777008ccb45c4aa.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
melis elmen, çalışma hayatım, radyo sputnik, sgk, faiz indirimi, vergi affı
melis elmen, çalışma hayatım, radyo sputnik, sgk, faiz indirimi, vergi affı
SGK Uzmanı Melis Elmen: Yılın ikinci yarısında çok fazla hareketlenme bekliyoruz
17:33 23.01.2026 (güncellendi: 17:34 23.01.2026)
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, faiz indirimi sonrası yaşanabilecek hareketliliklere işaret etti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 37'ye düşürdü.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, her cuma Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bu hafta, yılın ikinci yarısında hareketlilik öngördüğünü anlattı.
“İkinci yarıda çok fazla hareketlenme bekliyoruz. Faiz indirimi yapıldı ve faizlerin yıl sonuna kadar yüzde 30’un altına düşmesini öngörüyoruz. Kredileri faizlerinin düşmesi, kredi almanın kolaylaşması gibi durumlar olacak. Ekonomi Bakanı’nın açıklamalarına bakarsanız sistemde tamamen bir açık var ve vergiyle bu açık kapatılıyor. O yüzden ekstra vergi geliyor. O yüzden SGK ödemelerinin ve borçlanmalarının rakamları yükseldi. Açıklar buradan kapatılırken bir affın gelmesi de mantıklı değil”