Resmi Gazete’de yayımlandı: Bilecik, Yalova ve Niğde’de görev değişimi

Resmi Gazete’de güzel bir haber var. Üç ilin emniyet müdürü değişti. Bu üç ilden bir tanesi Yalova Emniyet Müdürü. Yalova’da bildiğiniz gibi bir IŞİD saldırısı meydana gelmişti ve bu saldırıda polislerimiz şehit olmuştu. Yalova İl Emniyet Müdürü görevden alındı. Onun yanı sıra Bilecik ve Niğde İl Emniyet Müdürleri de görevden alındı ve yerlerine atama yapıldı. Daha saldırının olduğu gün vali, emniyet müdürü, istihbarat müdürü ve jandarma komutanı görevden alınmalı demiştik. Olmadı, bugüne kaldı.