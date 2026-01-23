https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/resmi-gazetede-yayimlandi-bilecik-yalova-ve-nigdede-gorev-degisimi-1102973693.html
Resmi Gazete’de yayımlandı: Bilecik, Yalova ve Niğde’de görev değişimi
Emniyet Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. 23.01.2026, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ile Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı. Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen’in de görevden alındığı ve yerlerine yeni atamaların yapıldığı bildirildi. Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında söz konusu görev değişikliklerini değerlendirdi.Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:Görevden alınan isimlerin “kızağa çekildiğini” söyleyen Çağatay, kararların gerekçelerine ilişkin de şunları dile getirdi:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ile Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı. Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen’in de görevden alındığı ve yerlerine yeni atamaların yapıldığı bildirildi.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında söz konusu görev değişikliklerini değerlendirdi.
Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:
Resmi Gazete’de güzel bir haber var. Üç ilin emniyet müdürü değişti. Bu üç ilden bir tanesi Yalova Emniyet Müdürü. Yalova’da bildiğiniz gibi bir IŞİD saldırısı meydana gelmişti ve bu saldırıda polislerimiz şehit olmuştu. Yalova İl Emniyet Müdürü görevden alındı. Onun yanı sıra Bilecik ve Niğde İl Emniyet Müdürleri de görevden alındı ve yerlerine atama yapıldı. Daha saldırının olduğu gün vali, emniyet müdürü, istihbarat müdürü ve jandarma komutanı görevden alınmalı demiştik. Olmadı, bugüne kaldı.
Görevden alınan isimlerin “kızağa çekildiğini” söyleyen Çağatay, kararların gerekçelerine ilişkin de şunları dile getirdi:
Gökalp Şener ve Ümit Bitirik Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı. APK dairesi denilen bir yer vardır, orası kızaktır. Yılmaz Delen de Niğde’de kızağa alınmış durumda. Niğde ve Bilecik emniyet müdürlerinin hangi sebeplerle alındığını bilmiyorum ama muhtemelen kusurlu işleri olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanı böyle şeyleri affetmez.