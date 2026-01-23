Türkiye
MHP lideri Bahçeli'den Ahmet Özer açıklaması
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasına ilişkin yazılı açıklama yapan MHP Genel... 23.01.2026, Sputnik Türkiye
21:35 23.01.2026 (güncellendi: 21:50 23.01.2026)
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasına ilişkin yazılı açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kararın evrensel hukuk ilkeleriyle çeliştiğini belirtti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası hakkında yazılı bir açıklama yayımladı.
MHP lideri Bahçeli, ''Evrensel hukuk ilkeleriyle çeliştiği gibi 'Terörsüz Türkiye' gaye ve gayretiyle de taban tabana zıtlık taşımaktadır. Bu kararın mahşeri vicdanda hiçbir karşılığı ve makul bir gerekçesi de yoktur'' dedi.
Bahçeli, ''İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi’nin mahut kararı sorunludur, adil ve hakkaniyet esaslarıyla tezat ve çatışmalıdır. Bu nedenle bahse konu mahkeme kararının temyiz aşamalarında düzeltilmesi, adaletin gerçek manada tecelli etmesi samimi dilek ve temennimdir. Türk hukuk sisteminin önyargılardan uzak şekilde, milli birlik ve beraberlik hissiyatına adli ve ahlaki destek vermesi akut beklentimizdir'' açıklamasında bulundu.
Android APK
