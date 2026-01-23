Ebrar Sitesi davası: ‘AFAD raporunda bölgenin boşaltılması gerektiği belirtilmiş’
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu depremzede Fatma Irmak oldu.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 76 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi K Blok dava dosyasına, yeni bilirkişi raporu girdi. Raporda, belediyenin yapı ve proje kontrol birimlerinin yanı sıra, "bölgenin gerekli zemin araştırmaları yapılmadan ve tedbir alınmadan imara açılmasından sorumlu birimler"in de "asli kusurlu" olduğu tespit edildi.
Ebrar Sitesi’nde yakınlarını kaybeden depremzede Fatma Irmak, Yeri ve Zamanı’nda gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu oldu. Irmak, deprem davalarının takipçisi olunması konusunda çağrı yaptı.
“6 Şubat’ta hayat bizim için tamamen değişti. Kayseri’ye vardığımda herkesin oradan kaçmaya çalıştığını anladım, yavaş yavaş deprem bölgesine girdikçe felaketin boyutunu gördüm. Ben yoldayken annemle babamın kurtarıldığı haberi geldi ama çoğu ailenin tek bir yakını bile kalmadı. Bu hayatta böyle ölümler olmamalı. Hastanede binlerce insan vardı ve ortada sağlık çalışanları yoktu. İkinci gün şehre ulaştığımda hala sağlık personeli getirilmemişti. Birçok enkazdan çıkarılan kişi tedavi alamadıkları için hayatlarını kaybettiler. Herkes sevdiklerini elleriyle çıkarmaya çalıştı. Kimsenin gelmeyeceğini bir süre sonra idrak edebildik ve yalnız bırakıldık. Gözlerimizin önünde bize sevdiklerimizin ölmesini izlettiler.”
‘Sanıklar hala olası kastla yargılanmıyor’
“Ebrar Sitesi enkazları çok hızlı şekilde kaldırıldı. Üç yıl geçti ortada delil yok. Evet bazı karot örnekleri alındı ama çok yetersiz ve eksikti. Biz aileler olarak görüntü ve delil toplamaya çalıştık. İlk bilirkişi raporları tüm deprem davaları için berbat ve yetersizdi. Biz depremin kayıplarının doğru yapılmayan binalardan olduğunu söyledik. Müteahhitler kaçaktı, bir tanesi bir gün sonra yakalandı. Tutuksuz yargılanmasına karar verildi ve benim iki sanığım şu an kaçak durumda. Olası kastla da yargılanmıyorlar. Hala bilmeden adam öldürmek diye yargılanıyorlar.”
‘AFAD raporunda bölgenin depreme dayanamayacağı belirtilmiş’
“AFAD raporu gündeme gelmedi. Biz orayı imara açanlara dahi suç duyurusunda bulunduk ama iddianamelere dahil edilmediler. Bu bölgenin imara açılmaması gerekiyordu. Bugün hala o bölgede binalar yükseldi. AFAD raporunda bölgenin olası bir depreme dayanmayacağı ve boşaltılması gerektiği belirtilmiş. Tek binanın belediye binası olduğunu söylemişler. Ki Maraş depremi bekleniyordu. Ama o binalara dair bize tek bir uyarı yapılmadı. Bizler göz göre göre ölüme gönderildik. Ne kadar ceza alacakları 26 Şubat’ta belirlenecek. Bu yüzden bu duruşma bizim için çok kritik noktada. Tüm deprem davalarına herkesin aynı duyarlılıkla sahip çıkmasını temenni ediyorum.”