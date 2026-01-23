‘Avrupa, krizin ilk batanı olacak’

“Türkiye’deki iktidar Trump ile hareket ediyor. Zaman zaman bundan da sonuç alıyor ancak ne alıp verildiğini bilmiyoruz. Şu ana kadar Türkiye İran konusunda sağlam durdu. Komşusunun parçalanması Türkiye için korkunç bir tablo yaratacak tabii ki ancak Barış Kurulu’nda soykırımcı Netanyahu var. Trump ise onun yardakçısı. BM’nin yerine böyle bir kurul olur mu? İçerisinde Arap ülkeleri, İsrail var. Vietnam gibi alakasız ülkeler var.

Grönland olayı bizim yüreklerimizin yağını eritti. Avrupalıların hepsi Türkiye’ye ‘PKK’ muhabbeti yapıyordu. Danimarka Irak’ın işgaline asker göndermişti. Avrupa ülkeleri tüm yağma ve işgallere katıldılar. Yumurta kendi kapılarına geldiği için şimdi panik halinde bağırışıyorlar. Trump, NATO’yu da Birleşmiş Milletler’i de IMF’yi de bitirdi. Başıboş bir tank ya da gemi sürükleniyor gibi bir durum var. Türkiye açısından gelişmeleri olumlu yorumlayabiliriz. Trump, başımızdaki en büyük bela olan Atlantik mafyasını içerden yıktı. O yüzden şimdi demokratlar Trump’ı Rus ajanı olarak suçluyorlar. Rusya ile Çin’in ekmeğine yağ sürülüyor.”