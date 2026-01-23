https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/antalyada-saganak-sele-yol-acti-sera-ve-tarim-arazileri-su-altinda-hasar-tespiti-yapiliyor-1102981374.html

Antalya'da sağanak sele yol açtı: Sera ve tarım arazileri su altında, hasar tespiti yapılıyor

Sputnik Türkiye

Antalya'da sağanak nedeniyle su baskınlarının yaşandığı Kumluca ilçesinde hasar tespit çalışmalarına başlandı. Manavgat'ta da su baskını yaşandı. 23.01.2026

türki̇ye

antalya

kumluca

sel

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/17/1102981531_0:331:2730:1867_1920x0_80_0_0_c497594e3e054f865883fe1b3ee9701d.jpg

Antalya'da sağanak sele dönüştü. Birçok ev, tarım arazisi ve sera su altında kaldı.Kumluca'da hasar tespit çalışmaları başladıSu baskınlarının yaşandığı Kumluca ilçesinde hasar tespit çalışmalarına başlandı.Kumluca'da dün gün boyu devam eden sağanak sonrası akşam saatlerinde derelerde su seviyesinin yükselmesiyle bazı ev, sera ve tarım arazilerini su bastı.Evlerinde mahsur kalanlar botla kurtarıldıGece boyunca AFAD, Kumluca Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğü ekipleri, su baskınlarının önlenmesi için çalışma yürütürken, AFAD ekipleri, evlerine mahsur kalan bazı vatandaşları botlarla kurtardı.Uygulama oteline yerleştirdilerKumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, AA muhabirine, dün yaşanan sağanağın ardından akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kum, Göksu, Karşıyaka ve Beykonak mahallelerinde bazı ev ve seralar ile tarım arazilerinde su baskınları yaşandığını söyledi.Gece boyunca AFAD başta olmak üzere belediye ve DSİ ekiplerinin iş makineleriyle çalıştıklarını belirten Güneş, şöyle konuştu:Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe de sel ve su baskınları nedeniyle çiftçilerin büyük zarara uğradığını, özellikle hasadı gelen ürünlerin sel ve su baskınından etkilenmesinden dolayı zararın daha da arttığını kaydetti.Çiftçilerin destek beklediğini ifade eden Kökçe, "Su baskını yaşanan seralarda maalesef zarar büyük. Çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum. Bu gibi afetlerin tekrar yaşanmaması için gereken tedbirleri zamanında almamız lazım. Devlet yetkililerimizden bu konularda çözüm istiyoruz." diye konuştu.Manavgat'ta su baskınıAntalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı. İlçede dün başlayan sağanak gece boyunca etkisini sürdürdü.Şelale Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın zemin katını su bastı, dairedeki eşyalar su altında kaldı. İlçede bazı sera, cadde ve sokaklarda da su baskınları yaşandı.Belediye ekiplerince ilçede su tahliye çalışmaları sürüyor.

2026

antalya, kumluca, sel