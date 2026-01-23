Türkiye
Antalya'da sağanak sele yol açtı: Sera ve tarım arazileri su altında, hasar tespiti yapılıyor
Antalya'da sağanak sele yol açtı: Sera ve tarım arazileri su altında, hasar tespiti yapılıyor
Antalya'da sağanak nedeniyle su baskınlarının yaşandığı Kumluca ilçesinde hasar tespit çalışmalarına başlandı. Manavgat'ta da su baskını yaşandı. 23.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-23T13:23+0300
2026-01-23T13:23+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/17/1102981531_0:331:2730:1867_1920x0_80_0_0_c497594e3e054f865883fe1b3ee9701d.jpg
Antalya'da sağanak sele dönüştü. Birçok ev, tarım arazisi ve sera su altında kaldı.Kumluca'da hasar tespit çalışmaları başladıSu baskınlarının yaşandığı Kumluca ilçesinde hasar tespit çalışmalarına başlandı.Kumluca'da dün gün boyu devam eden sağanak sonrası akşam saatlerinde derelerde su seviyesinin yükselmesiyle bazı ev, sera ve tarım arazilerini su bastı.Evlerinde mahsur kalanlar botla kurtarıldıGece boyunca AFAD, Kumluca Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğü ekipleri, su baskınlarının önlenmesi için çalışma yürütürken, AFAD ekipleri, evlerine mahsur kalan bazı vatandaşları botlarla kurtardı.Uygulama oteline yerleştirdilerKumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, AA muhabirine, dün yaşanan sağanağın ardından akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kum, Göksu, Karşıyaka ve Beykonak mahallelerinde bazı ev ve seralar ile tarım arazilerinde su baskınları yaşandığını söyledi.Gece boyunca AFAD başta olmak üzere belediye ve DSİ ekiplerinin iş makineleriyle çalıştıklarını belirten Güneş, şöyle konuştu:Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe de sel ve su baskınları nedeniyle çiftçilerin büyük zarara uğradığını, özellikle hasadı gelen ürünlerin sel ve su baskınından etkilenmesinden dolayı zararın daha da arttığını kaydetti.Çiftçilerin destek beklediğini ifade eden Kökçe, "Su baskını yaşanan seralarda maalesef zarar büyük. Çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum. Bu gibi afetlerin tekrar yaşanmaması için gereken tedbirleri zamanında almamız lazım. Devlet yetkililerimizden bu konularda çözüm istiyoruz." diye konuştu.Manavgat'ta su baskınıAntalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı. İlçede dün başlayan sağanak gece boyunca etkisini sürdürdü.Şelale Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın zemin katını su bastı, dairedeki eşyalar su altında kaldı. İlçede bazı sera, cadde ve sokaklarda da su baskınları yaşandı.Belediye ekiplerince ilçede su tahliye çalışmaları sürüyor.
Antalya'da sağanak sele yol açtı: Sera ve tarım arazileri su altında, hasar tespiti yapılıyor

13:23 23.01.2026
Abone ol
Antalya'da sağanak nedeniyle su baskınlarının yaşandığı Kumluca ilçesinde hasar tespit çalışmalarına başlandı. Manavgat'ta da su baskını yaşandı.
Antalya'da sağanak sele dönüştü. Birçok ev, tarım arazisi ve sera su altında kaldı.

Kumluca'da hasar tespit çalışmaları başladı

Su baskınlarının yaşandığı Kumluca ilçesinde hasar tespit çalışmalarına başlandı.
Kumluca'da dün gün boyu devam eden sağanak sonrası akşam saatlerinde derelerde su seviyesinin yükselmesiyle bazı ev, sera ve tarım arazilerini su bastı.
Evlerinde mahsur kalanlar botla kurtarıldı

Gece boyunca AFAD, Kumluca Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğü ekipleri, su baskınlarının önlenmesi için çalışma yürütürken, AFAD ekipleri, evlerine mahsur kalan bazı vatandaşları botlarla kurtardı.

Uygulama oteline yerleştirdiler

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, AA muhabirine, dün yaşanan sağanağın ardından akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kum, Göksu, Karşıyaka ve Beykonak mahallelerinde bazı ev ve seralar ile tarım arazilerinde su baskınları yaşandığını söyledi.
Gece boyunca AFAD başta olmak üzere belediye ve DSİ ekiplerinin iş makineleriyle çalıştıklarını belirten Güneş, şöyle konuştu:
"Şu ana kadar 15 civarında sera evi, 6 tarımsal iş yeri ve yaklaşık 1500 dekar sera alanında su baskını yaşandı. Evlerine su giren yaklaşık 45 vatandaşımızı uygulama otelinde misafir ediyoruz. Tarım ve Orman Müdürlüğü ve TARSİM ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarına başladı. Sosyal yardım vakfımız aracılığıyla su baskınından etkilenen vatandaşlarımıza gerekli yardımlarımızı yapıyoruz."
Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe de sel ve su baskınları nedeniyle çiftçilerin büyük zarara uğradığını, özellikle hasadı gelen ürünlerin sel ve su baskınından etkilenmesinden dolayı zararın daha da arttığını kaydetti.
Çiftçilerin destek beklediğini ifade eden Kökçe, "Su baskını yaşanan seralarda maalesef zarar büyük. Çiftçilerimize geçmiş olsun diyorum. Bu gibi afetlerin tekrar yaşanmaması için gereken tedbirleri zamanında almamız lazım. Devlet yetkililerimizden bu konularda çözüm istiyoruz." diye konuştu.
Manavgat'ta su baskını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı. İlçede dün başlayan sağanak gece boyunca etkisini sürdürdü.
Şelale Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın zemin katını su bastı, dairedeki eşyalar su altında kaldı. İlçede bazı sera, cadde ve sokaklarda da su baskınları yaşandı.
Belediye ekiplerince ilçede su tahliye çalışmaları sürüyor.
