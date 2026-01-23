https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/abd-medyasi-abd-suriyeden-tam-askeri-cekilme-secenegini-degerlendiriyor-1102966422.html
ABD medyası: ABD, Suriye’den tam askeri çekilme seçeneğini değerlendiriyor
ABD medyası: ABD, Suriye’den tam askeri çekilme seçeneğini değerlendiriyor
Sputnik Türkiye
ABD medyasına göre Washington, Suriye’den tam askeri çekilme seçeneğini değerlendiriyor. 23.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-23T00:09+0300
2026-01-23T00:09+0300
2026-01-23T00:09+0300
dünya
abd
suriye
işi̇d
sdg
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/12/1102831349_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_853b673bcbbf3af0e4960099f485ed1f.jpg
ABD'nin Suriye'deki askerleri tamamen çekmeyi değerlendirdiği bildirildi. Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere atıfta bulunarak bildirdiğine göre, ABD'li yetkililer, Washington'un Amerikan birliklerini Suriye'den çekmeyi değerlendirdiğini söyledi.Barrack, 18 Ocak anlaşmasının duyurulmasından sonra yaptığı açıklamada Suriye yönetiminin IŞİD karşıtı koalisyona üye olmasıyla “SDG’nin artık IŞİD ile mücadelede birincil güç olma özelliği büyük ölçüde ortadan kalktı” demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/disisleri-bakani-fidan-alanda-olan-kavganin-muzakere-masasina-tasindigina-sahit-oluyoruz-1102959046.html
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/12/1102831349_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_e5fa22c342f79b73fe121a11d864e4c6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, suriye, işi̇d, sdg
ABD medyası: ABD, Suriye’den tam askeri çekilme seçeneğini değerlendiriyor
ABD medyasına göre Washington, Suriye’den tam askeri çekilme seçeneğini değerlendiriyor.
ABD'nin Suriye'deki askerleri tamamen çekmeyi değerlendirdiği bildirildi. Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere atıfta bulunarak bildirdiğine göre, ABD'li yetkililer, Washington'un Amerikan birliklerini Suriye'den çekmeyi değerlendirdiğini söyledi.
Barrack, 18 Ocak anlaşmasının duyurulmasından sonra yaptığı açıklamada Suriye yönetiminin IŞİD karşıtı koalisyona üye olmasıyla “SDG’nin artık IŞİD ile mücadelede birincil güç olma özelliği büyük ölçüde ortadan kalktı” demişti.