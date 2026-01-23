Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/abd-medyasi-abd-suriyeden-tam-askeri-cekilme-secenegini-degerlendiriyor-1102966422.html
ABD medyası: ABD, Suriye’den tam askeri çekilme seçeneğini değerlendiriyor
ABD medyası: ABD, Suriye’den tam askeri çekilme seçeneğini değerlendiriyor
Sputnik Türkiye
ABD medyasına göre Washington, Suriye’den tam askeri çekilme seçeneğini değerlendiriyor. 23.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-23T00:09+0300
2026-01-23T00:09+0300
dünya
abd
suriye
işi̇d
sdg
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/12/1102831349_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_853b673bcbbf3af0e4960099f485ed1f.jpg
ABD'nin Suriye'deki askerleri tamamen çekmeyi değerlendirdiği bildirildi. Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere atıfta bulunarak bildirdiğine göre, ABD'li yetkililer, Washington'un Amerikan birliklerini Suriye'den çekmeyi değerlendirdiğini söyledi.Barrack, 18 Ocak anlaşmasının duyurulmasından sonra yaptığı açıklamada Suriye yönetiminin IŞİD karşıtı koalisyona üye olmasıyla “SDG’nin artık IŞİD ile mücadelede birincil güç olma özelliği büyük ölçüde ortadan kalktı” demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/disisleri-bakani-fidan-alanda-olan-kavganin-muzakere-masasina-tasindigina-sahit-oluyoruz-1102959046.html
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/12/1102831349_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_e5fa22c342f79b73fe121a11d864e4c6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, suriye, işi̇d, sdg
abd, suriye, işi̇d, sdg

ABD medyası: ABD, Suriye’den tam askeri çekilme seçeneğini değerlendiriyor

00:09 23.01.2026
© AA / Izz Aldien AlqasemRakka'nın Tabka ilçesi
Rakka'nın Tabka ilçesi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2026
© AA / Izz Aldien Alqasem
Abone ol
ABD medyasına göre Washington, Suriye’den tam askeri çekilme seçeneğini değerlendiriyor.
ABD'nin Suriye'deki askerleri tamamen çekmeyi değerlendirdiği bildirildi. Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere atıfta bulunarak bildirdiğine göre, ABD'li yetkililer, Washington'un Amerikan birliklerini Suriye'den çekmeyi değerlendirdiğini söyledi.
Barrack, 18 Ocak anlaşmasının duyurulmasından sonra yaptığı açıklamada Suriye yönetiminin IŞİD karşıtı koalisyona üye olmasıyla “SDG’nin artık IŞİD ile mücadelede birincil güç olma özelliği büyük ölçüde ortadan kalktı” demişti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2026
DÜNYA
Dışişleri Bakanı Fidan: Alanda olan kavganın, müzakere masasına taşındığına şahit oluyoruz
Dün, 17:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала