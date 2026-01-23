Nazik Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan Nazik Gölü, etkili olan yoğun kar yağışı ve sıfırın altına düşen hava sıcaklıkları nedeniyle tamamen buzla kaplandı.
Bölge halkının balıkçılık ve tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan gölde, soğuk hava koşulları yaşamı olumsuz etkiledi.
Köy sakinleri ise zorlu kış şartlarına rağmen, gölün bu yıl bol yağış ve donla birlikte su seviyesinin artmasını umut verici bulduklarını belirtti.
Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köylerine sınırı bulunan gölde fotoğraf çekti.
Çevresi beyaza bürünen ve yüzeyi buzla kaplanan göl, dronla görüntülendi.
