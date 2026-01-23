Türkiye
Nazik Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı
Nazik Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı
Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle Nazik Gölü'nün yüzeyi buz tuttu. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 derece kadar düştüğü... 23.01.2026
Nazik Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı

16:34 23.01.2026
Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle Nazik Gölü'nün yüzeyi buz tuttu. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 derece kadar düştüğü ilçede buzla kaplanan göldeki tekneler güzel görüntüler oluşturdu.
Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan Nazik Gölü, etkili olan yoğun kar yağışı ve sıfırın altına düşen hava sıcaklıkları nedeniyle tamamen buzla kaplandı.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan Nazik Gölü, etkili olan yoğun kar yağışı ve sıfırın altına düşen hava sıcaklıkları nedeniyle tamamen buzla kaplandı.

Bölge halkının balıkçılık ve tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan gölde, soğuk hava koşulları yaşamı olumsuz etkiledi.

Bölge halkının balıkçılık ve tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan gölde, soğuk hava koşulları yaşamı olumsuz etkiledi.

Köy sakinleri ise zorlu kış şartlarına rağmen, gölün bu yıl bol yağış ve donla birlikte su seviyesinin artmasını umut verici bulduklarını belirtti.

Köy sakinleri ise zorlu kış şartlarına rağmen, gölün bu yıl bol yağış ve donla birlikte su seviyesinin artmasını umut verici bulduklarını belirtti.

Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köylerine sınırı bulunan gölde fotoğraf çekti.

Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köylerine sınırı bulunan gölde fotoğraf çekti.

Çevresi beyaza bürünen ve yüzeyi buzla kaplanan göl, dronla görüntülendi.

Çevresi beyaza bürünen ve yüzeyi buzla kaplanan göl, dronla görüntülendi.

