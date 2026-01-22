https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/usta-oyuncu-haldun-dormenin-cenaze-programi-belli-oldu-1102957532.html
Usta oyuncu Haldun Dormen'in cenaze programı belli oldu: Vasiyeti yerine getirilecek
Hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Haldun Dormen pazar günü son yolculuğuna uğurlanacak. 22.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-22T16:48+0300
2026-01-22T16:48+0300
2026-01-22T16:54+0300
16:48 22.01.2026 (güncellendi: 16:54 22.01.2026)
Hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Haldun Dormen pazar günü son yolculuğuna uğurlanacak.
Türk tiyatrosunun usta ismi, oyuncu, yönetmen ve eğitmen Haldun Dormen son yolculuğuna pazar günü uğurlanacak.Dormen için ilk tören Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde yapılacak. Dormen, Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Vasiyeti yerine getirilecek
Usta oyuncu Haldun Dormen enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 98 yaşındaki sanatçının ölümü büyük üzüntü yaratırken cenaze töreninin ayrıntıları da belli oldu. Dormen için ilk tören, 25 Ocak 2026 Pazar günü saat 10.30’da, kendi vasiyeti doğrultusunda Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.
Anma töreninin ardından Dormen’in naaşı, Teşvikiye Camii’ne götürülecek. Burada öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Dormen, Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.