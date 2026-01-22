TÜİK verilerine göre etin kilosu 508 TL olmalı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/tuik-verilerine-gore-etin-kilosu-508-tl-olmali-1102957401.html
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu TÜİK verileri ve kırmızı et fiyatları oldu. 22.01.2026, Sputnik Türkiye
Gıda enflasyonu tartışmalarında et fiyatları öne çıkarken, Türkiye’de etin dolar bazındaki fiyatlarının İtalya ve Almanya’ya yakın seviyelerde olduğu görülüyor. Ancak asgari ücretlinin alım gücü dikkate alındığında, et tüketimine erişimin ciddi biçimde kısıtlandığı tabloya yansıyor.TÜİK’in Nisan 2022’de son olarak açıkladığı fiyat verileri üzerinden endeksler oranlandığında, günümüzde dana eti kilosunun 508,6 TL olarak hesaplanıyor.Yeri ve Zamanı'nda konuyu değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, şöyle aktardı:
16:48 22.01.2026 (güncellendi: 16:51 22.01.2026)
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu TÜİK verileri ve kırmızı et fiyatları oldu.
Gıda enflasyonu tartışmalarında et fiyatları öne çıkarken, Türkiye’de etin dolar bazındaki fiyatlarının İtalya ve Almanya’ya yakın seviyelerde olduğu görülüyor. Ancak asgari ücretlinin alım gücü dikkate alındığında, et tüketimine erişimin ciddi biçimde kısıtlandığı tabloya yansıyor.
TÜİK’in Nisan 2022’de son olarak açıkladığı fiyat verileri üzerinden endeksler oranlandığında, günümüzde dana eti kilosunun 508,6 TL olarak hesaplanıyor.
Yeri ve Zamanı'nda konuyu değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, şöyle aktardı:
“Kırmızı et fiyatlarında dikkat çeken bir veri var. Peki asgari ücretli kaç kilo et alabiliyor? Bir asgari ücretli yılda sadece 32 kilo et alabiliyor. Bir yılda enflasyon yüzde 30’un üzerindeyken gıdada bu oran yüzde 28,31. Dünyada da ön sıralarda olduğumuzu söyleyebiliriz. Et fiyatlarına baktığımızda yüzde 30,15’lik bir artış olduğunu görüyoruz. Ama TÜİK fiyat verilerini nisan 2022’de açıklamıştı. Nisan 2022 fiyatlarıyla TÜİK’in açıkladığı et fiyatları karşılaştırıldığında bugün dana etinin kilosunun 508 lira olması gerekiyor. Yani nisan 2022’de 111 lira olan dana etinin kilosu. Çok uzak değil 3 sene öncesinden bahsediyoruz. 2025 aralık verileriyle karşılaştırıldığında TÜİK’in kırmızı et fiyatlarındaki artış dikkate alınırsa yüzde 356 oranında bir artış olduğunu görüyoruz. Bize sadece günü kurtaracak kadar ücretler ödeniyor. TÜİK’in hesabıyla gerçek fiyatlar uyuşmuyor”