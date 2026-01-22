‘Sıkıntıya düşen Avrupa ülkeleri, kendi yarattıkları sistemi eleştirmeye başladı’

“Biz uluslararası ilişkilerde realizmden bahsederiz. Realizm bir insan olsaydı bu Donald Trump olurdu. Her haliyle, hiçbir şeyi saklamadan doğrudan sisteme ateş ediyor. Bir küresel sistem ve bu sistem içinde söylenmeyen kısımlar vardı. Artık buzdağının altındaki kısımlar söyleniyor. Trump küresel sistemde bir turnusol etkisi yarattı. Kanada’dan gelen açıklamalar da bu anlamda son derece önemli. Avrupa ülkeleri kendilerini sorguladıkları ve yargıladıkları bir dönemdeler. Sistemi doğu ve batı, kuzey ve güney ayrımları üzerinden okudular. Sömürge yaklaşımlarıyla okudukları bir dünya sistemini, kendi içlerinde paylaşımlar konusunda sıkıntıya düştüklerinde eleştirmeye başladılar. Dünya düzeni 1648’de imzalanan Vestfalya Anlaşması’ndan bu yana sorunlu. Sistem Batı’nın tahakkümüyle ilerliyor ve Batı, şu anki dünyayı kendileri eleştirmeye başladı. Çok tarihi günlere tanık olduğumuzu düşünüyorum. Örneğin Davos da ağlama kürsüsü haline geldi. Çünkü Batılı aktörler kendi içlerindeki çıkar çatışması konusunda ne yapacaklarını düşünüyorlar. ‘Demokratik ülkeler savaşmaz’ teorileri vardı ama şu an demokratik ülkelerin savaştığını ve ne yapacaklarını şaşırdıkları noktadayız.

Transatlantik ilişkilerde kırılmanın eşiğindeyiz. Karşılıklı bağımlılıkların bu kadar arttığı bir dönemde gümrük vergileri üzerinden bu sürecin ne kadar götürüleceği sorgulanmalı. Amerikan Hazine Bakanı Danimarka’nın Amerika tahvillerine yönelik açıklamasında ‘Tıpkı Danimarka’nın kendisi gibi önemsiz’ dedi. İnanılmaz bir açıklama. Biz şaşırıyoruz ama bunlar sistemde olan şeyler. Eskiden diplomatik dil kullanılırdı şu an doğrudan dil kullanılıyor. Bu, sosyal medyanın da etkisiyle bir dönüşümü gösteriyor. Karşılıklı bağımlılıklar noktasında bunların yaratacağı yıkıcı etkiyi dikkatli okumak gerekiyor.”