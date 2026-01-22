https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/rekabet-kurumundan-temunun-turkiye-ofisine-baskin-standart-prosedur-aciklamasi-1102937342.html
Rekabet Kurumu’ndan Temu’nun Türkiye ofisine baskın: "Standart prosedür" açıklaması
Rekabet Kurumu’ndan Temu’nun Türkiye ofisine baskın: "Standart prosedür" açıklaması
Çin merkezli online perakende platformu Temu'nun Türkiye'deki ofisine Rekabet Kurumu tarafından bir baskın düzenlendi.
Çinli online perakende şirketi Temu'nun Türkiye'deki ofisine Rekabet Kurumu tarafından baskın düzenlendi.Rekabet Kurumu, konuya dair yaptığı açıklamada, "Kamuoyuna yansıyan mevcut inceleme, standart prosedürlerimiz dahilinde yürütülmekte olup, bu işlemin başlatılmış olması doğrudan bir soruşturma safhasına geçildiği şeklinde yorumlanmamalıdır." ifadesini kullandı.Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Temu’nun Türkiye ofisine yapılan baskın hakkında konuştu.Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:
Ali Çağatay
Ali Çağatay
Çinli online perakende şirketi Temu'nun Türkiye'deki ofisine Rekabet Kurumu tarafından baskın düzenlendi.
Rekabet Kurumu, konuya dair yaptığı açıklamada, "Kamuoyuna yansıyan mevcut inceleme, standart prosedürlerimiz dahilinde yürütülmekte olup, bu işlemin başlatılmış olması doğrudan bir soruşturma safhasına geçildiği şeklinde yorumlanmamalıdır." ifadesini kullandı.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Temu’nun Türkiye ofisine yapılan baskın hakkında konuştu.
Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:
Temu şu andaki mevcut e-ticaret platformları içinde en ucuz ve en kolay ulaşılabilir site konumunda. Bu durum, Türkiye'nin en büyük e-ticaret sitelerini fena halde rahatsız ediyor. PDD Holding çatısı altında faaliyet gösteren Temu, giyimden elektroniğe kadar çok geniş bir ürün gamında uygun fiyat politikasıyla öne çıkıyor.
Yurt dışından posta ve kargo yoluyla yapılan gümrüksüz alışveriş uygulaması sona erdirildi. 30 Euro'ya kadar olan vergi muafiyetinin 6 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere kaldırılmasıyla Temu'nun bu alandaki avantajı sınırlandırılmış oldu. Rekabet Kurumu'nun ofise yaptığı baskını da bu süreçlerin bir devamı olarak okuyoruz.