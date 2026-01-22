Rekabet Kurumu’ndan Temu’nun Türkiye ofisine baskın: "Standart prosedür" açıklaması

Temu şu andaki mevcut e-ticaret platformları içinde en ucuz ve en kolay ulaşılabilir site konumunda. Bu durum, Türkiye'nin en büyük e-ticaret sitelerini fena halde rahatsız ediyor. PDD Holding çatısı altında faaliyet gösteren Temu, giyimden elektroniğe kadar çok geniş bir ürün gamında uygun fiyat politikasıyla öne çıkıyor.

Yurt dışından posta ve kargo yoluyla yapılan gümrüksüz alışveriş uygulaması sona erdirildi. 30 Euro'ya kadar olan vergi muafiyetinin 6 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere kaldırılmasıyla Temu'nun bu alandaki avantajı sınırlandırılmış oldu. Rekabet Kurumu'nun ofise yaptığı baskını da bu süreçlerin bir devamı olarak okuyoruz.