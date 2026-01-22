İşitme cihazlarında maliyet krizi: SGK desteği cihaz fiyatlarının çok altında kaldı

İşitme problemi sadece kişinin kendisi için değil, çevresi için de zor bir durum. İletişim kurmak güçleşiyor, yanlış anlaşılmalar oluyor. Daha da önemlisi, doktorlar işitme kaybının başka sıkıntıları tetiklediğini söylüyor. Örneğin demans şüphesi olan hastalarda, durumun netleşmesi için önce işitme testine bakılıyor. Bu kadar kritik bir sağlık ihtiyacının karşılanamaması ciddi bir sorun.