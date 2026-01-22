https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/isitme-cihazlarinda-maliyet-krizi-sgk-destegi-cihaz-fiyatlarinin-cok-altinda-kaldi-1102948105.html
İşitme cihazlarında maliyet krizi: SGK desteği cihaz fiyatlarının çok altında kaldı
İşitme cihazlarında maliyet krizi: SGK desteği cihaz fiyatlarının çok altında kaldı
Sputnik Türkiye
Türkiye'de yaklaşık 3 milyon işitme engelli birey bulunurken, artan döviz kurları ve yaşam maliyetleri işitme cihazı fiyatlarını 30 bin TL seviyelerinden... 22.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-22T13:37+0300
2026-01-22T13:37+0300
2026-01-22T13:40+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
radyo sputnik
radyo
radyo
engelli birey
sgk
avustralya
işitme cihazı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg
Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında SGK’nın işitme cihazları için verdiği 4–7 bin TL’lik katkının yetersiz kalması hakkında konuştu.SGK'nın işitme cihazları için ödediği katkı payının piyasa gerçekleriyle örtüşmediğini belirten Okan Aslan, aradaki uçurumu şu sözlerle anlattı:İşitme kaybının sadece bir duyma sorunu olmadığını, aynı zamanda ciddi sağlık riskleri barındırdığını vurgulayan Aslan, tıbbi uyarılara dikkat çekti:Dünyadaki teknolojik gelişmeleri örnek gösteren Aslan, Türkiye'deki erişim sorununu sorguladı:
avustralya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3e98454401aff24d756249b928f9dad4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, engelli birey, sgk, avustralya, işitme cihazı
radyo sputnik, radyo, radyo, engelli birey, sgk, avustralya, işitme cihazı
İşitme cihazlarında maliyet krizi: SGK desteği cihaz fiyatlarının çok altında kaldı
13:37 22.01.2026 (güncellendi: 13:40 22.01.2026)
Türkiye'de yaklaşık 3 milyon işitme engelli birey bulunurken, artan döviz kurları ve yaşam maliyetleri işitme cihazı fiyatlarını 30 bin TL seviyelerinden başlatıyor. SGK’nın sağladığı 4-7 bin TL’lik katkı payının yetersizliği, dar gelirli vatandaşların tedaviden vazgeçmesine neden oluyor.
Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında SGK’nın işitme cihazları için verdiği 4–7 bin TL’lik katkının yetersiz kalması hakkında konuştu.
SGK'nın işitme cihazları için ödediği katkı payının piyasa gerçekleriyle örtüşmediğini belirten Okan Aslan, aradaki uçurumu şu sözlerle anlattı:
Teknoloji çok ilerledi, insanın duymasına gerçekten yardımcı olan çok güzel cihazlar var. Fakat SGK'nın verdiği 4-7 bin TL’lik katkının, 30 bin liradan başlayıp 100 bin liralere kadar çıkan cihazlar karşısında yeterli olduğu söylenemez. Artan yaşam maliyetleri karşısında desteklerin eridiğini görüyoruz. Bu durum dar gelirli aileleri ve emeklileri tedaviden vazgeçme noktasına getiriyor.
İşitme kaybının sadece bir duyma sorunu olmadığını, aynı zamanda ciddi sağlık riskleri barındırdığını vurgulayan Aslan, tıbbi uyarılara dikkat çekti:
İşitme problemi sadece kişinin kendisi için değil, çevresi için de zor bir durum. İletişim kurmak güçleşiyor, yanlış anlaşılmalar oluyor. Daha da önemlisi, doktorlar işitme kaybının başka sıkıntıları tetiklediğini söylüyor. Örneğin demans şüphesi olan hastalarda, durumun netleşmesi için önce işitme testine bakılıyor. Bu kadar kritik bir sağlık ihtiyacının karşılanamaması ciddi bir sorun.
Dünyadaki teknolojik gelişmeleri örnek gösteren Aslan, Türkiye'deki erişim sorununu sorguladı:
Yurt dışında, örneğin Avustralya'da geliştirilen yeni nesil kulaklıklar var; kalabalık ortamda gürültüyü kesip sadece yanınızdakinin sesini duymanızı sağlıyor. Teknoloji bu kadar ilerlemişken, ülkemizdeki işitme engelli insanlar bu imkanlardan ne kadar faydalanabiliyor? İşte orası tartışılır. Birçok insan bu cihazları düzenli olarak yenilemek zorunda ama destekler yetersiz kalınca bu mümkün olmuyor.