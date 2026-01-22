https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/hamas-netanyahunun-gazze-baris-kuruluna-dahil-edilmesi-adaletle-celisen-tehlikeli-bir-gelismedir-1102964382.html

Hamas: Netanyahu'nun Gazze Barış Kurulu'na dahil edilmesi adaletle çelişen tehlikeli bir gelişmedir

Hamas: Netanyahu'nun Gazze Barış Kurulu'na dahil edilmesi adaletle çelişen tehlikeli bir gelişmedir

Hamas, Gazze Barış Kurulu'na Netanyahu'nun dahil edilmesini 'adaletle çelişen tehlikeli bir gelişme' olarak nitelendirerek sert tepki gösterdi.

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilan ettiği Gazze Barış Kurulu'na İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun katılmasına tepki gösterdi.Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Gazze Barış Kurulu'na dahil edilmesi 'adaletle çelişen tehlikeli bir gelişme' olarak nitelendirilerek şu ifadeler kullanıldı:İstikrarı sağlamanın ilk adımı olarak İsrail ihlallerine son verilmesinin talep edildiği açıklamada, Netanyahu başta olmak üzere Gazze'ye dayatılan açlık ve toplu katliamlardan sorumlu İsraillilerin yargılanması talebinde bulunuldu.

