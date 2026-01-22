https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/hamas-netanyahunun-gazze-baris-kuruluna-dahil-edilmesi-adaletle-celisen-tehlikeli-bir-gelismedir-1102964382.html
Hamas: Netanyahu'nun Gazze Barış Kurulu'na dahil edilmesi adaletle çelişen tehlikeli bir gelişmedir
Hamas, Gazze Barış Kurulu’na Netanyahu’nun dahil edilmesini 'adaletle çelişen tehlikeli bir gelişme' olarak nitelendirerek sert tepki gösterdi. 22.01.2026, Sputnik Türkiye
Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilan ettiği Gazze Barış Kurulu'na İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun katılmasına tepki gösterdi.Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Gazze Barış Kurulu'na dahil edilmesi 'adaletle çelişen tehlikeli bir gelişme' olarak nitelendirilerek şu ifadeler kullanıldı:İstikrarı sağlamanın ilk adımı olarak İsrail ihlallerine son verilmesinin talep edildiği açıklamada, Netanyahu başta olmak üzere Gazze'ye dayatılan açlık ve toplu katliamlardan sorumlu İsraillilerin yargılanması talebinde bulunuldu.
Hamas: Netanyahu'nun Gazze Barış Kurulu'na dahil edilmesi adaletle çelişen tehlikeli bir gelişmedir
22:08 22.01.2026 (güncellendi: 22:09 22.01.2026)
Netanyahu'nun Gazze Barış Kurulu'na dahil edilmesi adaletle çelişen tehlikeli bir gelişmedir. Gazze'de ateşkesin üzerinden 3 aydan fazla süre geçtiği halde Netanyahu, Gazze Şeridi'nde savunmasız sivilleri hedef almanın yanı sıra yerleşim yerlerini yıkma ve sığınma merkezlerini hedef alarak en barbarca ihlallere devam ediyor.
İstikrarı sağlamanın ilk adımı olarak İsrail ihlallerine son verilmesinin talep edildiği açıklamada, Netanyahu başta olmak üzere Gazze'ye dayatılan açlık ve toplu katliamlardan sorumlu İsraillilerin yargılanması talebinde bulunuldu.