İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Hamas: Netanyahu'nun Gazze Barış Kurulu'na dahil edilmesi adaletle çelişen tehlikeli bir gelişmedir
Hamas: Netanyahu'nun Gazze Barış Kurulu'na dahil edilmesi adaletle çelişen tehlikeli bir gelişmedir
Hamas, Gazze Barış Kurulu'na Netanyahu'nun dahil edilmesini 'adaletle çelişen tehlikeli bir gelişme' olarak nitelendirerek sert tepki gösterdi.
Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilan ettiği Gazze Barış Kurulu'na İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun katılmasına tepki gösterdi.Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Gazze Barış Kurulu'na dahil edilmesi 'adaletle çelişen tehlikeli bir gelişme' olarak nitelendirilerek şu ifadeler kullanıldı:İstikrarı sağlamanın ilk adımı olarak İsrail ihlallerine son verilmesinin talep edildiği açıklamada, Netanyahu başta olmak üzere Gazze'ye dayatılan açlık ve toplu katliamlardan sorumlu İsraillilerin yargılanması talebinde bulunuldu.
Hamas: Netanyahu'nun Gazze Barış Kurulu'na dahil edilmesi adaletle çelişen tehlikeli bir gelişmedir

22:08 22.01.2026
Gazze'de Hamas ve İsrail arasında gerçekleşecek esir takası için hazırlıklar sürüyor
Gazze'de Hamas ve İsrail arasında gerçekleşecek esir takası için hazırlıklar sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2026
© AA / Abdallah F.s. Alattar
Abone ol
Hamas, Gazze Barış Kurulu’na Netanyahu’nun dahil edilmesini 'adaletle çelişen tehlikeli bir gelişme' olarak nitelendirerek sert tepki gösterdi.
Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilan ettiği Gazze Barış Kurulu'na İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun katılmasına tepki gösterdi.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Gazze Barış Kurulu'na dahil edilmesi 'adaletle çelişen tehlikeli bir gelişme' olarak nitelendirilerek şu ifadeler kullanıldı:

Netanyahu'nun Gazze Barış Kurulu'na dahil edilmesi adaletle çelişen tehlikeli bir gelişmedir. Gazze'de ateşkesin üzerinden 3 aydan fazla süre geçtiği halde Netanyahu, Gazze Şeridi'nde savunmasız sivilleri hedef almanın yanı sıra yerleşim yerlerini yıkma ve sığınma merkezlerini hedef alarak en barbarca ihlallere devam ediyor.

İstikrarı sağlamanın ilk adımı olarak İsrail ihlallerine son verilmesinin talep edildiği açıklamada, Netanyahu başta olmak üzere Gazze'ye dayatılan açlık ve toplu katliamlardan sorumlu İsraillilerin yargılanması talebinde bulunuldu.
