Güney Kore, yapay zekanın güvenli kullanımını düzenleyen yasayı yürürlüğe koydu
22.01.2026
2026-01-22T10:59+0300
yaşam
güney kore
yapay zeka
yasa
Güney Kore, yapay zekanın güvenli kullanımını düzenleyen kapsamlı yasayı yürürlüğe koydu. Dünyada bir ilk olan bu yasayla yapay zekanın yanlış bilgi üretimi, deepfake içerikler ve diğer zararlı etkilerine karşı geniş bir hukuki çerçeve oluşturuldu.Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Bilim ve Bilgi İletişim Teknolojileri Bakanlığı, "Yapay Zekanın Geliştirilmesi ve Güvenilirliğin Tesisi Temel Yasası” kapsamında yapılan düzenlemelere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, bugün itibarıyla yürürlüğe giren yasayla yapay zeka kaynaklı risklere karşı şirketler ve geliştiricilerin daha fazla sorumluluk üstleneceğini bildirdi.Yanıltıcı içeriklere yaptırım uygulanacakAçıklamada, yapay zeka tarafından üretilen yanıltıcı içerikler ve deepfake görüntülerle mücadele kapsamında hükümete para cezası uygulama ve soruşturma başlatma yetkisi verildiği belirtildi. Düzenleme kapsamında, kullanıcıların günlük yaşamını ve güvenliğini önemli ölçüde etkileyebilecek sistemler 'yüksek riskli yapay zeka' olarak sınıflandırılacak.Bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin belirli güvenlik ve şeffaflık standartlarını karşılaması zorunlu olacak ve yapay zekayla üretilen içeriklerin ayırt edilebilmesi için filigran kullanımı şart koşulacak.Açıklamada, söz konusu yasanın yapay zekanın kullanımına yönelik dünyadaki ilk kapsamlı yasal düzenlemelerden biri olduğu vurgulandı.
