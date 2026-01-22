Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/guney-kore-yapay-zekanin-guvenli-kullanimini-duzenleyen-yasayi-yururluge-koydu-1102939935.html
Güney Kore, yapay zekanın güvenli kullanımını düzenleyen yasayı yürürlüğe koydu
Güney Kore, yapay zekanın güvenli kullanımını düzenleyen yasayı yürürlüğe koydu
Sputnik Türkiye
Güney Kore, dünyada bir ilke imza atarak yapay zekanın güvenli ve sorumlu kullanımını düzenleyen kapsamlı bir yasayı yürürlüğe koydu. Düzenleme, yanlış bilgi... 22.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-22T10:59+0300
2026-01-22T10:59+0300
yaşam
güney kore
yapay zeka
yasa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/1c/1067610364_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_564a81e09f1631e1aed2e3014e2bb893.jpg
Güney Kore, yapay zekanın güvenli kullanımını düzenleyen kapsamlı yasayı yürürlüğe koydu. Dünyada bir ilk olan bu yasayla yapay zekanın yanlış bilgi üretimi, deepfake içerikler ve diğer zararlı etkilerine karşı geniş bir hukuki çerçeve oluşturuldu.Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Bilim ve Bilgi İletişim Teknolojileri Bakanlığı, "Yapay Zekanın Geliştirilmesi ve Güvenilirliğin Tesisi Temel Yasası” kapsamında yapılan düzenlemelere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, bugün itibarıyla yürürlüğe giren yasayla yapay zeka kaynaklı risklere karşı şirketler ve geliştiricilerin daha fazla sorumluluk üstleneceğini bildirdi.Yanıltıcı içeriklere yaptırım uygulanacakAçıklamada, yapay zeka tarafından üretilen yanıltıcı içerikler ve deepfake görüntülerle mücadele kapsamında hükümete para cezası uygulama ve soruşturma başlatma yetkisi verildiği belirtildi. Düzenleme kapsamında, kullanıcıların günlük yaşamını ve güvenliğini önemli ölçüde etkileyebilecek sistemler 'yüksek riskli yapay zeka' olarak sınıflandırılacak.Bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin belirli güvenlik ve şeffaflık standartlarını karşılaması zorunlu olacak ve yapay zekayla üretilen içeriklerin ayırt edilebilmesi için filigran kullanımı şart koşulacak.Açıklamada, söz konusu yasanın yapay zekanın kullanımına yönelik dünyadaki ilk kapsamlı yasal düzenlemelerden biri olduğu vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/aylardir-haber-alinamiyordu-yapay-zekanin-karda-yakaladigi-tek-bir-piksel-sayesinde-izine-ulasildi-1102672505.html
güney kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/1c/1067610364_68:0:716:486_1920x0_80_0_0_bcebf0c68c654d6a96dacd407ac62610.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
güney kore, yapay zeka, yasa
güney kore, yapay zeka, yasa

Güney Kore, yapay zekanın güvenli kullanımını düzenleyen yasayı yürürlüğe koydu

10:59 22.01.2026
© AAbilgisayar kullanımı
bilgisayar kullanımı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2026
© AA
Abone ol
Güney Kore, dünyada bir ilke imza atarak yapay zekanın güvenli ve sorumlu kullanımını düzenleyen kapsamlı bir yasayı yürürlüğe koydu. Düzenleme, yanlış bilgi ve deepfake içeriklerle mücadelede hükümete geniş yetki sağlayacak.
Güney Kore, yapay zekanın güvenli kullanımını düzenleyen kapsamlı yasayı yürürlüğe koydu. Dünyada bir ilk olan bu yasayla yapay zekanın yanlış bilgi üretimi, deepfake içerikler ve diğer zararlı etkilerine karşı geniş bir hukuki çerçeve oluşturuldu.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Bilim ve Bilgi İletişim Teknolojileri Bakanlığı, "Yapay Zekanın Geliştirilmesi ve Güvenilirliğin Tesisi Temel Yasası” kapsamında yapılan düzenlemelere ilişkin açıklama yaptı.
Bakanlık, bugün itibarıyla yürürlüğe giren yasayla yapay zeka kaynaklı risklere karşı şirketler ve geliştiricilerin daha fazla sorumluluk üstleneceğini bildirdi.

Yanıltıcı içeriklere yaptırım uygulanacak

Açıklamada, yapay zeka tarafından üretilen yanıltıcı içerikler ve deepfake görüntülerle mücadele kapsamında hükümete para cezası uygulama ve soruşturma başlatma yetkisi verildiği belirtildi.
Düzenleme kapsamında, kullanıcıların günlük yaşamını ve güvenliğini önemli ölçüde etkileyebilecek sistemler 'yüksek riskli yapay zeka' olarak sınıflandırılacak.
Bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin belirli güvenlik ve şeffaflık standartlarını karşılaması zorunlu olacak ve yapay zekayla üretilen içeriklerin ayırt edilebilmesi için filigran kullanımı şart koşulacak.
Açıklamada, söz konusu yasanın yapay zekanın kullanımına yönelik dünyadaki ilk kapsamlı yasal düzenlemelerden biri olduğu vurgulandı.
Aylardır haber alınamıyordu: Yapay zekanın karda yakaladığı tek bir piksel sayesinde izine ulaşıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2026
YAŞAM
Aylardır haber alınamıyordu: Yapay zekanın karda yakaladığı tek bir piksel sayesinde izine ulaşıldı
12 Ocak, 13:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала