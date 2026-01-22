https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/gullunun-olumunde-kizinin-eski-nisanlisi-icin-karar-verildi-1102955833.html

Güllü'nün ölümünde kızının eski nişanlısı için karar verildi

Güllü'nün ölümünde kızının eski nişanlısı için karar verildi

Sputnik Türkiye

Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan E., adli kontrol şartıyla... 22.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-22T15:47+0300

2026-01-22T15:47+0300

2026-01-22T16:04+0300

türki̇ye

güllü

tuğyan ülkem gülter

yalova

i̇stanbul

yalova cumhuriyet başsavcılığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1a/1099680650_0:28:1242:727_1920x0_80_0_0_51e1c1c020f06d400c766c9979811e3f.jpg

“Güllü” adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül’de Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde bulunan 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.Otopsi işlemlerinin ardından İstanbul’da toprağa verilen Gül Tut’un ölümüyle ilgili yürütülen teknik ve fiziki takip kapsamında, daha önce üç farklı ifade verdiği belirlenen kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, bavullarla gittikleri İstanbul’da yakalanarak Yalova’ya getirilmişti.Soruşturma kapsamında Tuğyan Ülkem Gülter, “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verilmişti.Adli kontrolle serbest bırakıldıŞarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in eski sevgilisi Kervan Eminoğlu, ifadesi alınmak üzere Yalova Emniyet Müdürlüğü’ne çağrıldı. İfadesinin ardından “kasten öldürmeye azmettirme” iddiasıyla gözaltına alınan Eminoğlu, bugün sevk edildiği adliyede yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

türki̇ye

yalova

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güllü, tuğyan ülkem gülter, yalova, i̇stanbul, yalova cumhuriyet başsavcılığı