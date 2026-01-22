https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/gullunun-olumunde-kizinin-eski-nisanlisi-icin-karar-verildi-1102955833.html
Güllü'nün ölümünde kızının eski nişanlısı için karar verildi
Güllü'nün ölümünde kızının eski nişanlısı için karar verildi
Sputnik Türkiye
Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan E., adli kontrol şartıyla... 22.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-22T15:47+0300
2026-01-22T15:47+0300
2026-01-22T16:04+0300
türki̇ye
güllü
tuğyan ülkem gülter
yalova
i̇stanbul
yalova cumhuriyet başsavcılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1a/1099680650_0:28:1242:727_1920x0_80_0_0_51e1c1c020f06d400c766c9979811e3f.jpg
“Güllü” adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül’de Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde bulunan 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.Otopsi işlemlerinin ardından İstanbul’da toprağa verilen Gül Tut’un ölümüyle ilgili yürütülen teknik ve fiziki takip kapsamında, daha önce üç farklı ifade verdiği belirlenen kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, bavullarla gittikleri İstanbul’da yakalanarak Yalova’ya getirilmişti.Soruşturma kapsamında Tuğyan Ülkem Gülter, “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verilmişti.Adli kontrolle serbest bırakıldıŞarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in eski sevgilisi Kervan Eminoğlu, ifadesi alınmak üzere Yalova Emniyet Müdürlüğü’ne çağrıldı. İfadesinin ardından “kasten öldürmeye azmettirme” iddiasıyla gözaltına alınan Eminoğlu, bugün sevk edildiği adliyede yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.
türki̇ye
yalova
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1a/1099680650_0:0:1242:933_1920x0_80_0_0_00ae7d6950465a5255a9b20157630720.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
güllü, tuğyan ülkem gülter, yalova, i̇stanbul, yalova cumhuriyet başsavcılığı
güllü, tuğyan ülkem gülter, yalova, i̇stanbul, yalova cumhuriyet başsavcılığı
Güllü'nün ölümünde kızının eski nişanlısı için karar verildi
15:47 22.01.2026 (güncellendi: 16:04 22.01.2026)
Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
“Güllü” adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül’de Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde bulunan 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Otopsi işlemlerinin ardından İstanbul’da toprağa verilen Gül Tut’un ölümüyle ilgili yürütülen teknik ve fiziki takip kapsamında, daha önce üç farklı ifade verdiği belirlenen kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, bavullarla gittikleri İstanbul’da yakalanarak Yalova’ya getirilmişti.
Soruşturma kapsamında Tuğyan Ülkem Gülter, “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verilmişti.
Adli kontrolle serbest bırakıldı
Şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in eski sevgilisi Kervan Eminoğlu, ifadesi alınmak üzere Yalova Emniyet Müdürlüğü’ne çağrıldı. İfadesinin ardından “kasten öldürmeye azmettirme” iddiasıyla gözaltına alınan Eminoğlu, bugün sevk edildiği adliyede yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.