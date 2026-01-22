Türkiye
Güllü'nün ölümünde kızının eski nişanlısı için karar verildi
22.01.2026
“Güllü” adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül’de Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde bulunan 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.Otopsi işlemlerinin ardından İstanbul’da toprağa verilen Gül Tut’un ölümüyle ilgili yürütülen teknik ve fiziki takip kapsamında, daha önce üç farklı ifade verdiği belirlenen kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, bavullarla gittikleri İstanbul’da yakalanarak Yalova’ya getirilmişti.Soruşturma kapsamında Tuğyan Ülkem Gülter, “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verilmişti.Adli kontrolle serbest bırakıldıŞarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in eski sevgilisi Kervan Eminoğlu, ifadesi alınmak üzere Yalova Emniyet Müdürlüğü’ne çağrıldı. İfadesinin ardından “kasten öldürmeye azmettirme” iddiasıyla gözaltına alınan Eminoğlu, bugün sevk edildiği adliyede yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.
15:47 22.01.2026 (güncellendi: 16:04 22.01.2026)
Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
“Güllü” adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül’de Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde bulunan 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Otopsi işlemlerinin ardından İstanbul’da toprağa verilen Gül Tut’un ölümüyle ilgili yürütülen teknik ve fiziki takip kapsamında, daha önce üç farklı ifade verdiği belirlenen kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, bavullarla gittikleri İstanbul’da yakalanarak Yalova’ya getirilmişti.
Soruşturma kapsamında Tuğyan Ülkem Gülter, “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

Adli kontrolle serbest bırakıldı

Şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in eski sevgilisi Kervan Eminoğlu, ifadesi alınmak üzere Yalova Emniyet Müdürlüğü’ne çağrıldı. İfadesinin ardından “kasten öldürmeye azmettirme” iddiasıyla gözaltına alınan Eminoğlu, bugün sevk edildiği adliyede yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.
