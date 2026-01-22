Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Çatışmalar,Sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler,gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar.Hepsi Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi programında.Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi, her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü saat 19.00’da Radyo Sputnik’te.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/gazeteci-sinan-sungur-bayrak-indirme-olayi-yeni-bir-6-8-ekim-denemesiydi-1102941653.html
Gazeteci Sinan Sungur: Bayrak indirme olayı yeni bir 6-8 Ekim denemesiydi
Gazeteci Sinan Sungur: Bayrak indirme olayı yeni bir 6-8 Ekim denemesiydi
Sputnik Türkiye
Gazeteci Sinan Sungur, gazeteci Ceyhun Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programının konuğu oldu. 22.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-22T12:03+0300
2026-01-22T12:03+0300
ceyhun bozkurt'la bölgeni̇n kalbi̇
türkiye
haberler
ceyhun bozkurt
mazlum abdi
anayasa mahkemesi (aym)
i̇mralı
nusaybin
kandil
radyo sputnik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099563785_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_c7b324ae88ac6285144191881ce78eed.jpg
Gazeteci Sinan Sungur, Nusaybin sınırındaki kontrol noktasında bulunan Türk bayrağının indirilme provokasyonunu değerlendirdi.“Bu çıkışlar, yeni bir 6-8 Ekim denemesiydi ama yapamadılar” diyen Sungur şunları söyledi:
i̇mralı
nusaybin
kandil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099563785_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_5aafcce5cfa114601dd3c3fffbb8b44e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, haberler, ceyhun bozkurt, mazlum abdi, anayasa mahkemesi (aym), i̇mralı, nusaybin, kandil, radyo sputnik, radyo, radyo
türkiye, haberler, ceyhun bozkurt, mazlum abdi, anayasa mahkemesi (aym), i̇mralı, nusaybin, kandil, radyo sputnik, radyo, radyo

Gazeteci Sinan Sungur: Bayrak indirme olayı yeni bir 6-8 Ekim denemesiydi

12:03 22.01.2026
© Ceyhun BozkurtCeyhun Bozkurt
Ceyhun Bozkurt - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2026
© Ceyhun Bozkurt
Abone ol
Gazeteci Sinan Sungur, gazeteci Ceyhun Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programının konuğu oldu.
Gazeteci Sinan Sungur, Nusaybin sınırındaki kontrol noktasında bulunan Türk bayrağının indirilme provokasyonunu değerlendirdi.
“Bu çıkışlar, yeni bir 6-8 Ekim denemesiydi ama yapamadılar” diyen Sungur şunları söyledi:
Bayrak ortak hassasiyet. Bütün Türkiye birleşti bunda. DEM Parti bile bayrak olayının zeminini yaratmasına rağmen neredeyse özür dilemek zorunda kaldı ama temsili oldu. Samimiyetine soru işareti koymak lazım. Bu çıkışlar, yeni bir 6-8 Ekim denemesiydi ama yapamadılar. Yapamayacakları da ortadaydı. Ama Kandil’in de talimatıyla muhtemelen bu denendi. Burada iki şey ortaya çıkıyor. Demek ki Kandil hala talimat verebiliyor. İkincisi, Kandil hala küçücük bir birliği bile 10-20 kişiyle bir şeyler yapabiliyor. Cumhurbaşkanı, ‘ihmaller varsa bunun da hesabı sorulacak’ dedi. Bizde bir zafiyet durumu da yaratmış görünüyor. Sürece o kadar itimat ve güven var ki böyle bir hamle gelebilmesini kimse tahmin etmiyordu. Dolayısıyla, Nusaybin’deki Kandil destekli yapı ve DEM Parti’nin ittirme hamlesinin oluşmasıyla bayrak olayı ortaya çıktı. Bu olay özelinde sorumluların yargılanması gereken ve ele alınması gereken bir konu, bunu da söylemek gerekiyor. Ben sürecin bozulacağını düşünmüyorum. Süreç, tek başına bir tarafın iradesiyle yürümüyor. Cumhur İttifakı’nın iradesiyle de yürüyor ve İmralı da çok tutarlı bu konuda. Gidişatı çok tasvip ettiğini düşünmüyorum. Belki de iki gün sonra çıkıp başka açıklamalar da yapacaktır. Süreci bozarlarsa ne olur? Kapatma davası var, AYM’de. 500 kişinin siyasi yasaklı olacağı bir dava var. Silah konuşabilir tekrar, Türkiye konuşmasın istiyor. Bu şekilde konuşturmadan bu işi çözmek istiyor. Eylem kapasitesine göre çok basit görmek lazım bu bayrak olayını. Çok büyütülebilir bir şey çıkaracaklarını düşünmüyorum, böyle bir kapasiteleri yok. Süreç işleyecek ama kritik şey Kandil. Suriye’de Mazlum Abdi direnecek diyordum bir şekilde direndi ve bu süreci yarattı. Kandil de direnmeyi tercih ediyor. Bu, onlar için bir pazarlık konusu da olabilir. Ölümüne direnmeyi de tercih edebilirler, bu onların tercihi. Burada zararlı çıkacak olan yine onlar olacak. Kendilerine bir yaşam hakkı tanınacaktı, bu yaşam hakkı fırsatını ortadan kaldırmış olabilirler. İçeride siyaset yapmak isteyen DEM Parti’ye de ‘Türkiye partisi ol’ denildi. DEM Parti karoları da bunu tepmiş olurlar. Ancak ben, günün sonunda bu direnişin kırılacağını, yavaş yavaş çözülerek Terörsüz Türkiye hadisesinin taçlanacağını tahmin ediyorum.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала