Gazeteci Sinan Sungur: Bayrak indirme olayı yeni bir 6-8 Ekim denemesiydi

Bayrak ortak hassasiyet. Bütün Türkiye birleşti bunda. DEM Parti bile bayrak olayının zeminini yaratmasına rağmen neredeyse özür dilemek zorunda kaldı ama temsili oldu. Samimiyetine soru işareti koymak lazım. Bu çıkışlar, yeni bir 6-8 Ekim denemesiydi ama yapamadılar. Yapamayacakları da ortadaydı. Ama Kandil’in de talimatıyla muhtemelen bu denendi. Burada iki şey ortaya çıkıyor. Demek ki Kandil hala talimat verebiliyor. İkincisi, Kandil hala küçücük bir birliği bile 10-20 kişiyle bir şeyler yapabiliyor. Cumhurbaşkanı, ‘ihmaller varsa bunun da hesabı sorulacak’ dedi. Bizde bir zafiyet durumu da yaratmış görünüyor. Sürece o kadar itimat ve güven var ki böyle bir hamle gelebilmesini kimse tahmin etmiyordu. Dolayısıyla, Nusaybin’deki Kandil destekli yapı ve DEM Parti’nin ittirme hamlesinin oluşmasıyla bayrak olayı ortaya çıktı. Bu olay özelinde sorumluların yargılanması gereken ve ele alınması gereken bir konu, bunu da söylemek gerekiyor. Ben sürecin bozulacağını düşünmüyorum. Süreç, tek başına bir tarafın iradesiyle yürümüyor. Cumhur İttifakı’nın iradesiyle de yürüyor ve İmralı da çok tutarlı bu konuda. Gidişatı çok tasvip ettiğini düşünmüyorum. Belki de iki gün sonra çıkıp başka açıklamalar da yapacaktır. Süreci bozarlarsa ne olur? Kapatma davası var, AYM’de. 500 kişinin siyasi yasaklı olacağı bir dava var. Silah konuşabilir tekrar, Türkiye konuşmasın istiyor. Bu şekilde konuşturmadan bu işi çözmek istiyor. Eylem kapasitesine göre çok basit görmek lazım bu bayrak olayını. Çok büyütülebilir bir şey çıkaracaklarını düşünmüyorum, böyle bir kapasiteleri yok. Süreç işleyecek ama kritik şey Kandil. Suriye’de Mazlum Abdi direnecek diyordum bir şekilde direndi ve bu süreci yarattı. Kandil de direnmeyi tercih ediyor. Bu, onlar için bir pazarlık konusu da olabilir. Ölümüne direnmeyi de tercih edebilirler, bu onların tercihi. Burada zararlı çıkacak olan yine onlar olacak. Kendilerine bir yaşam hakkı tanınacaktı, bu yaşam hakkı fırsatını ortadan kaldırmış olabilirler. İçeride siyaset yapmak isteyen DEM Parti’ye de ‘Türkiye partisi ol’ denildi. DEM Parti karoları da bunu tepmiş olurlar. Ancak ben, günün sonunda bu direnişin kırılacağını, yavaş yavaş çözülerek Terörsüz Türkiye hadisesinin taçlanacağını tahmin ediyorum.