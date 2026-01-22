https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/emeklilerin-yuzde-90i-25-bin-lira-ve-altinda-aylik-aliyor-1102945500.html
Emeklilerin yüzde 90'ı 25 bin lira ve altında aylık alıyor
Sputnik Türkiye
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yeni kanun teklifiyle, en düşük emekli aylığı Ocak 2026 ödeme döneminden itibaren 20 bin TL oldu. 22.01.2026, Sputnik Türkiye
Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilen maddeleriyle, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alanlara yapılan asgari ödeme tutarı 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseltildi. Ayrıca işverenlere sağlanan asgari ücret desteği de bin liradan bin 270 liraya çıkarıldı.Gazeteci Fethi Yılmaz, Radyo Sputnik'te yayınlanan Yazı-Yorum en düşük emekli maaşının 20 bin TL olması hakkında konuştu.Fethi Yılmaz, programda en düşük emekli maaşı düzenlemesinin toplumsal yansımalarını şu verilerle değerlendirdi:Maaş aralıklarına dair detaylı rakamlar paylaşan Yılmaz, emeklilerin büyük bir kısmının dar bir bantta toplandığını belirtti:Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:Ortalama maaş tabana yaklaşıyorFethi Yılmaz, ortalama emekli maaşlarının en düşük maaşa yaklaşma eğiliminde olduğunu, bunun asgari ücretin "ortalama ücret" haline gelmesine benzer bir durum yarattığını ifade etti:
Fethi Yılmaz
Fethi Yılmaz
Emeklilerin yüzde 90'ı 25 bin lira ve altında aylık alıyor
Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilen maddeleriyle, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alanlara yapılan asgari ödeme tutarı 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseltildi. Ayrıca işverenlere sağlanan asgari ücret desteği de bin liradan bin 270 liraya çıkarıldı.
Gazeteci Fethi Yılmaz, Radyo Sputnik'te yayınlanan Yazı-Yorum en düşük emekli maaşının 20 bin TL olması hakkında konuştu.
Fethi Yılmaz, programda en düşük emekli maaşı düzenlemesinin toplumsal yansımalarını şu verilerle değerlendirdi:
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oldu. Ancak bu rakamın yeterliliği tartışmaya açık. SGK verilerine göre, dul ve yetim aylığı alanlarla birlikte toplamda yaklaşık 17 milyon kişi devletten aylık alıyor.
20 bin TL ve altında maaş alanların sayısı 5,7 milyon kişi civarında. Bu grup, toplam hak sahiplerinin yüzde 34'ünü oluşturuyor. Dul ve yetimler ise hisseleri oranında bu rakamın da altında gelirlerle geçinmeye çalışıyor.
Maaş aralıklarına dair detaylı rakamlar paylaşan Yılmaz, emeklilerin büyük bir kısmının dar bir bantta toplandığını belirtti:
20 bin TL ve altı:
5,7 milyon kişi (yüzde 34)
20 ila 25 bin TL arası:
9,3 milyon kişi (yüzde 56)
25 bin TL ve üzeri:
1,6 milyon kişi (yüzde 10)
Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
Emeklilerin yüzde 90'ı 25 bin lira ve altında aylık alıyor. Sadece yüzde 10'luk bir kesim bu rakamın üzerine çıkabiliyor. En düşük emekli maaşı ile diğer maaşlar arasındaki fark giderek azalıyor.
Ortalama maaş tabana yaklaşıyor
Fethi Yılmaz, ortalama emekli maaşlarının en düşük maaşa yaklaşma eğiliminde olduğunu, bunun asgari ücretin "ortalama ücret" haline gelmesine benzer bir durum yarattığını ifade etti:
2019 yılında en düşük emekli aylığı ile ortalama aylık arasındaki fark yüzde 109 iken, 2026 itibarıyla bu fark yüzde 18'e kadar düşmüş durumda. Bu tablo, emekli maaşlarının aşağı doğru çekildiğini ve ortalama maaşın artık en düşük seviyeye çok yaklaştığını gösteriyor. Prim günü yüksek olanla düşük olan arasındaki fark her geçen gün kapanıyor.