Emeklilerin yüzde 90'ı 25 bin lira ve altında aylık alıyor

En düşük emekli maaşı 20 bin lira oldu. Ancak bu rakamın yeterliliği tartışmaya açık. SGK verilerine göre, dul ve yetim aylığı alanlarla birlikte toplamda yaklaşık 17 milyon kişi devletten aylık alıyor.

20 bin TL ve altında maaş alanların sayısı 5,7 milyon kişi civarında. Bu grup, toplam hak sahiplerinin yüzde 34'ünü oluşturuyor. Dul ve yetimler ise hisseleri oranında bu rakamın da altında gelirlerle geçinmeye çalışıyor.