Yağmur Atacan: Kimseye faydası olmayan, yalan bir haber

Biz orayı satmadık. Sadece 'Bu paraya satar mısınız?' diye sordular, biz de 'Satmayız' dedik. Konu bundan ibaret. Bebek’teki evimiz hala bizim, orada oturuyoruz. Haberlerin ardından hemen dolandırıcılar ve nakliye şirketleri aramaya başladı. Hatta nakliye şirketleri sosyal medyadan 'biz taşıyalım' diye mesaj atıyor. Kimseye faydası olmayan, yalan bir haber.

Emekli maaşlarının ve geçim sıkıntısının bu kadar çok konuşulduğu bir dönemde böyle yalan haberlerin yapılmasını ayıp buluyorum. İnsanların psikolojisini durduk yere bozmaya gerek yok. Biz saklamıyoruz, gerçekten bir satış olsa zaten ortaya çıkardı ama şu an için böyle bir durum yok.