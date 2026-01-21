https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/yagmur-atacan-kimseye-faydasi-olmayan-yalan-bir-haber-1102912722.html
Yağmur Atacan: Kimseye faydası olmayan, yalan bir haber
Yağmur Atacan: Kimseye faydası olmayan, yalan bir haber
Sputnik Türkiye
Oyuncu Yağmur Atacan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu oldu. 21.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-21T13:33+0300
2026-01-21T13:33+0300
2026-01-21T13:33+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
radyo sputnik
radyo
radyo
pınar altuğ
haberler
emekli
bebek
tl
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg
Sosyal medyada ve magazin gündeminde geniş yer bulan "Bebek’teki evlerini 108 milyon TL’ye sattıkları" yönündeki iddialara açıklık getiren oyuncu Yağmur Atacan, haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve evlerinde oturmaya devam ettiklerini belirtti.Son günlerde basına yansıyan gayrimenkul satışı haberlerinin bir dedikodudan ibaret olduğunu belirten Yağmur Atacan, sürecin nasıl geliştiğini şu sözlerle anlattı:
bebek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3e98454401aff24d756249b928f9dad4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, pınar altuğ, haberler, emekli, bebek, tl
radyo sputnik, radyo, radyo, pınar altuğ, haberler, emekli, bebek, tl
Yağmur Atacan: Kimseye faydası olmayan, yalan bir haber
Oyuncu Yağmur Atacan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu oldu.
Sosyal medyada ve magazin gündeminde geniş yer bulan "Bebek’teki evlerini 108 milyon TL’ye sattıkları" yönündeki iddialara açıklık getiren oyuncu Yağmur Atacan, haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve evlerinde oturmaya devam ettiklerini belirtti.
Son günlerde basına yansıyan gayrimenkul satışı haberlerinin bir dedikodudan ibaret olduğunu belirten Yağmur Atacan, sürecin nasıl geliştiğini şu sözlerle anlattı:
Biz orayı satmadık. Sadece 'Bu paraya satar mısınız?' diye sordular, biz de 'Satmayız' dedik. Konu bundan ibaret. Bebek’teki evimiz hala bizim, orada oturuyoruz. Haberlerin ardından hemen dolandırıcılar ve nakliye şirketleri aramaya başladı. Hatta nakliye şirketleri sosyal medyadan 'biz taşıyalım' diye mesaj atıyor. Kimseye faydası olmayan, yalan bir haber.
Emekli maaşlarının ve geçim sıkıntısının bu kadar çok konuşulduğu bir dönemde böyle yalan haberlerin yapılmasını ayıp buluyorum. İnsanların psikolojisini durduk yere bozmaya gerek yok. Biz saklamıyoruz, gerçekten bir satış olsa zaten ortaya çıkardı ama şu an için böyle bir durum yok.