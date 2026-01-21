Türkiye
Yağmur Atacan: Kimseye faydası olmayan, yalan bir haber
Yağmur Atacan: Kimseye faydası olmayan, yalan bir haber
Oyuncu Yağmur Atacan, Radyo Sputnik'te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan'ın konuğu oldu. 21.01.2026
Sosyal medyada ve magazin gündeminde geniş yer bulan "Bebek’teki evlerini 108 milyon TL’ye sattıkları" yönündeki iddialara açıklık getiren oyuncu Yağmur Atacan, haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve evlerinde oturmaya devam ettiklerini belirtti.Son günlerde basına yansıyan gayrimenkul satışı haberlerinin bir dedikodudan ibaret olduğunu belirten Yağmur Atacan, sürecin nasıl geliştiğini şu sözlerle anlattı:
13:33 21.01.2026
Oyuncu Yağmur Atacan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu oldu.
Sosyal medyada ve magazin gündeminde geniş yer bulan "Bebek’teki evlerini 108 milyon TL’ye sattıkları" yönündeki iddialara açıklık getiren oyuncu Yağmur Atacan, haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve evlerinde oturmaya devam ettiklerini belirtti.
Son günlerde basına yansıyan gayrimenkul satışı haberlerinin bir dedikodudan ibaret olduğunu belirten Yağmur Atacan, sürecin nasıl geliştiğini şu sözlerle anlattı:

Biz orayı satmadık. Sadece 'Bu paraya satar mısınız?' diye sordular, biz de 'Satmayız' dedik. Konu bundan ibaret. Bebek’teki evimiz hala bizim, orada oturuyoruz. Haberlerin ardından hemen dolandırıcılar ve nakliye şirketleri aramaya başladı. Hatta nakliye şirketleri sosyal medyadan 'biz taşıyalım' diye mesaj atıyor. Kimseye faydası olmayan, yalan bir haber.

Emekli maaşlarının ve geçim sıkıntısının bu kadar çok konuşulduğu bir dönemde böyle yalan haberlerin yapılmasını ayıp buluyorum. İnsanların psikolojisini durduk yere bozmaya gerek yok. Biz saklamıyoruz, gerçekten bir satış olsa zaten ortaya çıkardı ama şu an için böyle bir durum yok.

