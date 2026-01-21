İspanya’da peş peşe tren kazaları: Güvenlik açığı mı, tesadüf mü?

İspanya'da dün iki kaza daha oldu. Bunlardan biri heyelan nedeniyle raylara inen taş yığını sonucu gerçekleşti. Diğer kaza ise Barselona'daki kazaya benzer bir durum. Daha önceki hızlı tren kazasında 42 kişi hayatını kaybetmişti. O kaza, trenlerin birbirine çarpma ihtimalinin sıfır olduğu bir bölgede meydana geldi ve bu durum kafalarda soru işareti yaratıyor. Banliyö treni neden istinat duvarına çarpar? Haydarpaşa Garı'nda da treni karşılayan sağlam rampa sistemleri vardır; tren oraya gelince tak diye dokunur. Bu rampalar trenin ağırlığına dayanıklı yapılır. İspanya'da trenin gidip bu rampaya çarpması ve bunun ardından birden fazla kazanın arka arkaya gelmesi dikkat çekici bir durumdur.