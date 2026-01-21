https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/ispanyada-pes-pese-tren-kazalari-guvenlik-acigi-mi-tesaduf-mu-1102903513.html
İspanya’da peş peşe tren kazaları: Güvenlik açığı mı, tesadüf mü?
İspanya’da peş peşe tren kazaları: Güvenlik açığı mı, tesadüf mü?
Sputnik Türkiye
İspanya'nın Endülüs bölgesinde 42 kişinin hayatını kaybettiği hızlı tren kazasının ardından Katalonya'da da tren kazaları meydana geldi. Barselona yakınlarında... 21.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-21T09:14+0300
2026-01-21T09:14+0300
2026-01-21T09:14+0300
seyi̇r hali̇
radyo sputnik
radyo
radyo
ali çağatay
seyir hali
katalonya
barselona
haydarpaşa garı
i̇spanya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_226eaacb777ae329e3d4671fcfe48bf6.jpg
İspanya’da demiryolu ulaşımında kısa süre içinde birden fazla kaza kaydedildi. 18 Ocak'ta Endülüs’te yaşanan ve 42 kişinin ölümüyle sonuçlanan facianın ardından, Katalonya bölgesinde iki kaza daha gerçekleşti.Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında İspanya’da meydana gelen tren kazaları hakkında konuştu.Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:
katalonya
barselona
haydarpaşa garı
i̇spanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_178:0:710:399_1920x0_80_0_0_326ac370a473f79895dec7595e5c9079.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, ali çağatay, seyir hali, katalonya, barselona, haydarpaşa garı, i̇spanya, tren, tren kazası
radyo sputnik, radyo, radyo, ali çağatay, seyir hali, katalonya, barselona, haydarpaşa garı, i̇spanya, tren, tren kazası
İspanya’da peş peşe tren kazaları: Güvenlik açığı mı, tesadüf mü?
İspanya'nın Endülüs bölgesinde 42 kişinin hayatını kaybettiği hızlı tren kazasının ardından Katalonya'da da tren kazaları meydana geldi. Barselona yakınlarında bir banliyö treninin istinat duvarına çarpması sonucu makinist yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.
İspanya’da demiryolu ulaşımında kısa süre içinde birden fazla kaza kaydedildi. 18 Ocak'ta Endülüs’te yaşanan ve 42 kişinin ölümüyle sonuçlanan facianın ardından, Katalonya bölgesinde iki kaza daha gerçekleşti.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında İspanya’da meydana gelen tren kazaları hakkında konuştu.
Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:
İspanya'da dün iki kaza daha oldu. Bunlardan biri heyelan nedeniyle raylara inen taş yığını sonucu gerçekleşti. Diğer kaza ise Barselona'daki kazaya benzer bir durum. Daha önceki hızlı tren kazasında 42 kişi hayatını kaybetmişti. O kaza, trenlerin birbirine çarpma ihtimalinin sıfır olduğu bir bölgede meydana geldi ve bu durum kafalarda soru işareti yaratıyor. Banliyö treni neden istinat duvarına çarpar? Haydarpaşa Garı'nda da treni karşılayan sağlam rampa sistemleri vardır; tren oraya gelince tak diye dokunur. Bu rampalar trenin ağırlığına dayanıklı yapılır. İspanya'da trenin gidip bu rampaya çarpması ve bunun ardından birden fazla kazanın arka arkaya gelmesi dikkat çekici bir durumdur.