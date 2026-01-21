https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/furkan-apartmaninda-oglunu-kaybeden-seckin-sahin-sonraki-depremlerde-olmememiz-icin-kamuoyu-destegi-1102911837.html
Furkan Apartmanı'nda oğlunu kaybeden Seçkin Şahin: Sonraki depremlerde ölmememiz için kamuoyu desteği önemli
Furkan Apartmanı’nda oğlunu kaybeden Seçkin Şahin: Sonraki depremlerde ölmememiz için kamuoyu desteği önemli
Gazeteci Güçlü Özgan'ın, Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu Furkan Apartmanı'nda oğlunu kaybeden Seçkin Şahin oldu.
6 Şubat depremlerinde Gaziantep’te 51 kişinin yaşamını yitirdiği Furkan Apartmanı’nın davasında kayıp yakınları reddi hâkim talebinde bulundu. Duruşma, 23 Ocak’ta devam edecek.Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan ve apartmanın enkazında oğlunu kaybeden Seçkin Şahin, sonraki depremlerde insanların ölmemesi için kamuoyu desteğinin önemli olduğunu vurguladı.
6 Şubat depremlerinde Gaziantep’te 51 kişinin yaşamını yitirdiği Furkan Apartmanı’nın davasında kayıp yakınları reddi hâkim talebinde bulundu. Duruşma, 23 Ocak’ta devam edecek.
Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan ve apartmanın enkazında oğlunu kaybeden Seçkin Şahin, sonraki depremlerde insanların ölmemesi için kamuoyu desteğinin önemli olduğunu vurguladı.
“Eğitim için şehir dışındaydım ve gelmeme birkaç gün kalmıştı. Enkaz alanına gittiğimde bayılacak gibi oldum. Bir binanın enkazını kaldırmaları yaklaşık 10 gün sürdü. Bilirkişi raporları kolon kesildiğini kabul ediyor ama yanlış yerde kolon kesildiğini kabul ediyor. Binanın bodrum katından kesilmiştir deniyor ama binanın bodrum katı hala duruyor. İş yeri sahiplerini kayırma gibi bir durumla karşı karşıya kaldık. Umarım cuma günü kamu vicdanını ve aileleri yaralayan bir karar çıkmaz. Adalet arama süreci bizi o kadar yordu ki, yaşadıklarımızdan daha fazla yorulduk. Sanki oğlumun tek isteği adaletin yerine gelmesiymiş ve ben onu gerçekleştirememişim gibi hissediyorum. Bizim binada ölen sayısı kamuoyuna açıklanan 51 kişi ama inanın daha fazla. Çünkü on tane dairede Suriyeli aileleri oturtmuşlar ve o insanlar kaçak olduğu için kayda bile alınmadı. Kamu görevlileri yargılanmadığı sürece bu ölümler hep olacak. Japonya da bir deprem ülkesi, insanlar ölmüyorlar, biz neden ölüyoruz? Kamuoyu desteği, bir sonraki depremlerde ölmememiz için önemli.”