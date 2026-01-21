Ev kadınları için online para kazanmayı destekleyen proje

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/ev-kadinlari-icin-online-para-kazanma-ihtimali-yaratan-meslekler-1102917930.html
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konusu, ev kadınları için online para kazanma yolları ve bu konuda destek sağlayan bir girişim oldu.
Yeni Şeyler Rehberi'nde bu hafta Serhat Ayan’a konuk olan Shopalm Kurucu Ortağı Selin Nizam, girişimci kadınları destekleyen projelerini anlattı.
Kadın girişimciler için eğitimlerin yanı sıra bilgilendirici destek de sağladıklarını söyleyen Nizam, şöyle konuştu:
“Özellikle girişimci kadınları destekleyen projelerimiz var. Özellikle bireysel satıcılar tarafından e-ticarette bir boşluğu doldurmuş oluyoruz. ‘Yapabilir miyim?’ diye düşünenler için o noktada bizim gibi konumlar destekleyici bir durum sağlamış oluyor. Kullanıcılarımız açısından kadın yoğunluğunun daha fazla olduğunu görüyoruz. Bizim platformumuzu kullanan yaklaşık 4 bin 500’ün üzerinde girişimci kadınımız bulunuyor. Bölge bölge kadın el emeği ürünlerin sergilendiği bir platformu da sağlıyor olacağız. Eğitimler vererek neler katabilecekleri konusunda girişimcilerimize destek de oluyoruz”