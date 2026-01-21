Ev kadınları için online para kazanmayı destekleyen proje

“Özellikle girişimci kadınları destekleyen projelerimiz var. Özellikle bireysel satıcılar tarafından e-ticarette bir boşluğu doldurmuş oluyoruz. ‘Yapabilir miyim?’ diye düşünenler için o noktada bizim gibi konumlar destekleyici bir durum sağlamış oluyor. Kullanıcılarımız açısından kadın yoğunluğunun daha fazla olduğunu görüyoruz. Bizim platformumuzu kullanan yaklaşık 4 bin 500’ün üzerinde girişimci kadınımız bulunuyor. Bölge bölge kadın el emeği ürünlerin sergilendiği bir platformu da sağlıyor olacağız. Eğitimler vererek neler katabilecekleri konusunda girişimcilerimize destek de oluyoruz”