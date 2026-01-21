Emeklilerin isyanı sürüyor: "Bize 'ölün üzerimizdeki yükten kurtulalım' diyorlar

Uşak Milletvekili İsmail Bey’in cümleleriyle başladınız. Emekliyi öldüremediler bir türlü. Yaş uzamasıyla gerekçe gösteriyorlar. Biz de kendisine soruyoruz. 1967 doğumlu kendisi, ölsün bakalım. Bize ölün diyorlar, öldürme noktasına getiriyorlar. O makamlarda lüks içinde oturanları biliyoruz. En düşük emekli maaşı diye bir kavram yaratıldı. Böyle bir kalem şu anki iktidarın özellikle 2008 yılında çıkardığı aylık bağlanma oranıyla güncel katsayının kaldırılmasıyla bilerek ve isteyerek oluşturuldu. Gelin görün ki çalışan kesim asgari ücrete mahkum edildi. TÜİK’in gerçeği yansıtmayan rakamlarıyla biz emekliler sefalet ücreti adını verdiğimiz ücrete mahkum edildik. Emekli ölsün, üzerimizde yük olmasından kurtulalım diyorlar. Seçilmişler, bizim insanca yaşantımızı elimizden alıyorlar.