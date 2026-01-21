https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/emeklilerin-isyani-suruyor-bize-olun-uzerimizdeki-yukten-kurtulalim-diyorlar-1102926748.html
Emeklilerin isyanı sürüyor: "Bize 'ölün üzerimizdeki yükten kurtulalım' diyorlar
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Emekli ve Emekçiler Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak ve Radyo Sptunik Programcısı
Emekli ve Emekçiler Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak, en düşük emekli ücretinin 20 bin liraya yükseltilmesini canlı yayında yorumladı. Radyo Sptunik Programcısı Güçlü Özgan ise Kartalkaya otel yangını faciasının birinci yıldönümünde yaşanılanları anlattı.Emekli ve Emekçiler Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak şunları söyledi:
Emekli ve Emekçiler Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak, en düşük emekli ücretinin 20 bin liraya yükseltilmesini canlı yayında yorumladı. Radyo Sptunik Programcısı Güçlü Özgan ise Kartalkaya otel yangını faciasının birinci yıldönümünde yaşanılanları anlattı.
Emekli ve Emekçiler Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak şunları söyledi:
Uşak Milletvekili İsmail Bey’in cümleleriyle başladınız. Emekliyi öldüremediler bir türlü. Yaş uzamasıyla gerekçe gösteriyorlar. Biz de kendisine soruyoruz. 1967 doğumlu kendisi, ölsün bakalım. Bize ölün diyorlar, öldürme noktasına getiriyorlar. O makamlarda lüks içinde oturanları biliyoruz. En düşük emekli maaşı diye bir kavram yaratıldı. Böyle bir kalem şu anki iktidarın özellikle 2008 yılında çıkardığı aylık bağlanma oranıyla güncel katsayının kaldırılmasıyla bilerek ve isteyerek oluşturuldu. Gelin görün ki çalışan kesim asgari ücrete mahkum edildi. TÜİK’in gerçeği yansıtmayan rakamlarıyla biz emekliler sefalet ücreti adını verdiğimiz ücrete mahkum edildik. Emekli ölsün, üzerimizde yük olmasından kurtulalım diyorlar. Seçilmişler, bizim insanca yaşantımızı elimizden alıyorlar.