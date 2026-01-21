CHP’li Gürer: Tarım icralık oldu

“Tarihsel süreçte belki de en çok icranın yaşandığı süreç 2025’ti. Araziler, traktörler, hayvanlar; keçiler hatta güvercinlerin icra olaylarını ben kamuoyu ile paylaştım. Tarım arazileri yasa gereği icra edilemezken şimdi ediliyor. Sonuçta sıkıntı var. Sera ürünlerinin son bir ayda fiyatları neredeyse yüzde 100 arttı. Antalya’da neden tren yolu yapılıp da İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlere trenle sera ürünleri taşınmaz? Nakliye o kadar fırladı ki kamyon ile nakliye gideri; mazot, köprü, yol geçişi vs. üretilen ürünün 3 katına yalnızca teslim edildiği noktaya gidiyor. Böylesine çarpık, öngörüsüz, hesapsız işlerin olması da tarımı kendi içinde problemli kılıyor.

İcra ile ilgili şu an derdest dosya sayısı 24 milyon 500 bin civarında. Bu yılda daha katlayacağını görüyoruz. Çünkü yalnızca çiftçilerin bankalara borcu 1 trilyon 200 milyar lira. Burada 600 milyara yakın takipte olan alacak oluşmuş. Özellikle kredi kartı ve kredi kullananlar geri dönüşümünü sağlayamadıkları zaman icra kapıya dayanıyor. Ama tarımda daha önce Atatürk döneminde çıkarılan kanuna göre icra tarım alet edevatlarına, tarlalara gelmiyordu. Onunla ilgili bu özel bankaların avukatları bir iddiada bulunuyorlar; ‘Bu adam 1 buçuk milyonluk traktör alacağı yerde 15 milyonluk almış. Burada bir varlık kaçırma olgusu var’ Onun üzerinden traktöre haciz koyduruyorlar ve traktöre el konuyor. Çiftçi de ‘Benim arazime, traktörüme el koydun. Ben bu borcu nasıl ödeyeceğim?’ diyor. Ortada böylesine üretimin dışına itilen bir kesim de var. Muhtarlıklar icra kağıtları ile dolu. Para gelir-gider dengesinin bozulması tarımı icralık yaptı. Peki emekli, asgari ücretli ne yapıyor? Bunlar da birden fazla bankadan kredi kartı alıyor. Bir aylık geliri kaydırmaya çalışıyor. Orada da dengeyi kaçırdığı an kapıya icra geliyor.”