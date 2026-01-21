https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/beyoglunda-ingiliz-uyruklu-kisi-kaldigi-evde-olu-bulundu-1102910575.html

Beyoğlu'nda İngiliz uyruklu kişi kaldığı evde ölü bulundu

Beyoğlu'nda İngiliz uyruklu kişi kaldığı evde ölü bulundu

Beyoğlu'nda İngiliz uyruklu bir kişi, misafir kaldığı evde ölü bulundu. Ekipler, maktulün kolunun kemerle sarılı olduğunu, ikamet içerisinde uyuşturucu madde... 21.01.2026

Beyoğlu'nda İngiliz uyruklu bir kişi, misafir kaldığı evde ölü olarak arkadaşı tarafından bulundu.İngiliz uyruklu kişi Beyoğlu'nda ölü bulundu19 Ocak'ta 46 yaşındaki İngiliz uyruklu John Paul Goss, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kömürcü Zeynel Sokak'taki evde, ev arkadaşı Civan N.G. tarafından hareketsiz vaziyette bulundu.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Goss'un hayatını kaybettiği belirlendi.Arkadaşı Civan: Evsiz kalmıştıBilgisine başvurulan Civan N.G, maktulün evsiz kaldığını, kendisini evinde 1 aydır misafir ettiğini, madde bağımlısı olduğunu ve kısa bir süre önce telefonunu ve pasaportunu çaldırdığını söyledi.Uyuşturucu mu kullandı?Daire içerisinde inceleme yapan ekipler, maktulün kolunun kemerle sarılı olduğunu, ikamet içerisinde uyuşturucu madde enjekte malzemeleri bulunduğunu tespit etti.Cumhuriyet savcısı tarafından "şüpheli ölüm" raporu verilen olayla ilgili incelemeler sürüyor.

