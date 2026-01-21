‘Avrupa’sız bir Amerika, dünyanın birinci gücü olmaktan çıkar’

“İngiltere ve Fransa karar değiştirmezse Davos’taki Gazze Barış Kurulu’na katılmayacak. Bu Kurul, Birleşmiş Milletler’e asla rakip olamaz. Trump, birçok küçük ülkenin katılacağını açıkladı ancak katılım 1 milyar dolar. Fas gibi ülkelerin bunu karşılayabileceğini düşünmüyorum. Marco Rubio, Witfkoff, Tony Blair ve İsrail katılımıyla İsrailci bir neocon çekirdek oluşacak. Burada oylama mı, tartışma mı olacak belli değil.

Türkiye ‘Hayır’ demekte zorlanır. Trump şu anlık Türkiye’nin tezlerine nispeten yakınlık gösteriyor. Bu değişebilir, garantisi yok ancak bunu olabildiğince kullanmak gerek. Suriye’de PKK ‘Biz direniyoruz’ der, İsrail araya girer, Trump’ın kulağına Rubio bir şeyler fısıldarsa Trump Türkiye’ye karşı tutum değiştirebilir. Ancak bugünkü görüntü Trump’ın Türkiye’ye yakın olduğu yönünde. Evet Trump deli ancak Türkiye’nin de bunu kullanması gerek. Türkiye bazı çekinceleri olsa da bu davete katılacaktır.

Biden ‘Demokrasi bloğu kuracağız’ diyordu. Buradan bir şey çıkmadı ama bunun bir altyapısı vardı. Trump ise ortaya birdenbire böyle bir şey arttı. Davos’ta nasıl karar alınacağı belli değil ve bir altyapısı yok. Kimse Trump’a ‘Hayır’ diyemeyeceği için bir şey oluyormuş gibi bir görüntü ortaya çıkacak. Ancak yine de Gazzelilerin hayatına bir parça faydası dokunacak olursa da kardır elbette. ABD yıllardır Türkiye’yi itip kakıyor, ambargo uyguluyor. Şimdi de Estonya’da Türkiye’de ‘Tatbikata katıl’ diyorlar. Türkiye’nin zaten doğru dürüst uçağı yok. Türkiye’yi ucuz asker olarak görmemeleri gerek. Türkiye belki barış kurulu için ‘Şimdi geliyorum ancak bana olan tutumunuz devam ederse gelmeyeceğim’ diyebilir. Örneğin Macron Suriye ile ilgili konuşuyor ancak Macron’un Avrupa Birliği işgal ediliyorken Suriye konuşacak durumu yok. Macron Suriye’ye tugay mı gönderebilecek?”