İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü
Adalet Bakanı Tunç: Türk bayrağına yönelik saldırıda 14 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Tunç: Türk bayrağına yönelik saldırıda 14 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Bayrağı'nın indirilmesiyle ilgili soruşturmada 14 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 21.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-21T12:17+0300
2026-01-21T12:17+0300
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Bayrağı'nın indirilmesiyle ilgili soruşturmayla ilgili konuştu ve 14 kişinin gözaltına alındığını söyledi.
Adalet Bakanı Tunç: Türk bayrağına yönelik saldırıda 14 kişi gözaltına alındı

12:17 21.01.2026
© Selim BostancıAdalet bakanı Yılmaz Tunç
Adalet bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2026
© Selim Bostancı
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Bayrağı'nın indirilmesiyle ilgili soruşturmada 14 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Bayrağı'nın indirilmesiyle ilgili soruşturmayla ilgili konuştu ve 14 kişinin gözaltına alındığını söyledi.
