Adalet Bakanı Tunç: Türk bayrağına yönelik saldırıda 14 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Tunç: Türk bayrağına yönelik saldırıda 14 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Bayrağı'nın indirilmesiyle ilgili soruşturmada 14 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 21.01.2026, Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Bayrağı'nın indirilmesiyle ilgili soruşturmayla ilgili konuştu ve 14 kişinin gözaltına alındığını söyledi.
Ayrıntılar geliyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Bayrağı'nın indirilmesiyle ilgili soruşturmada 14 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
