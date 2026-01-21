https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/adalet-bakani-tunc-turk-bayragina-yonelik-saldirida-14-kisi-gozaltina-alindi--1102908297.html

Adalet Bakanı Tunç: Türk bayrağına yönelik saldırıda 14 kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Bayrağı'nın indirilmesiyle ilgili soruşturmada 14 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 21.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-21T12:17+0300

türki̇ye

yılmaz tunç

bayrak

türk bayrağı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Bayrağı'nın indirilmesiyle ilgili soruşturmayla ilgili konuştu ve 14 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

yılmaz tunç, bayrak, türk bayrağı