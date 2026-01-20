Türkiye'nin borç tablosu: İcra dosya sayısı 24 milyonu aştı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/turkiyenin-borc-tablosu-icra-dosya-sayisi-24-milyonu-asti-1102882898.html
Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında İcra dosyalarının sayısı 24 milyonu aşması hakkında konuştuCHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in verilerine atıfta bulunan Okan Aslan, icra dairelerindeki yoğunluğa dikkat çekerek şunları söyledi:Gıda fiyatlarındaki dengesizliğin yoksullaşmayı tetiklediğini ifade eden Aslan, Ömer Fethi Gürer'in tarım ve piyasa verilerini de paylaştı. 2026 yılının ilk döneminde akaryakıt zamları ve hava koşullarının fiyatları katladığını belirten Aslan, hal fiyatlarındaki artış oranlarını şöyle sıraladı:'İnsanlar hayatta kalmaya çalışıyor'Emekli ve asgari ücretli gelirlerinin açlık sınırının altında kaldığını vurgulayan Okan Aslan, sözlerini şöyle tamamladı:
13:46 20.01.2026 (güncellendi: 13:52 20.01.2026)
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in açıkladığı son veriler, Türkiye’deki ekonomik darboğazın boyutlarını ortaya koydu. Ülke genelindeki icra dosya sayısı 24 milyonu aşarken, vatandaşların toplam borcu 6 trilyon TL barajını geçti.
Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında İcra dosyalarının sayısı 24 milyonu aşması hakkında konuştu
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in verilerine atıfta bulunan Okan Aslan, icra dairelerindeki yoğunluğa dikkat çekerek şunları söyledi:
İcra dosyalarının sayısı 24 milyonu aşmış durumda. Sadece son bir yıl içinde 1.7 milyon yeni dosya sisteme eklendi. Vatandaşın toplam borcu 6 trilyon TL'yi geçti. Bu artık şaşılacak bir durum değil, ülkenin acı bir gerçeği.
Emekli ve işçi kesimi haciz kıskacı altında, adeta bir yaşam savaşı veriyor. Kimse durumuyla ilgili yalan söylemiyor; insanlar ay sonunu nasıl getireceğini, hatta hayatta nasıl kalacağını düşünüyor. e-Devlet'e şifrenizle girip UYAP Vatandaş Portalı üzerinden adınıza açılmış bir dosya olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Ne olur ne olmaz, ihmal etmeyin.
Gıda fiyatlarındaki dengesizliğin yoksullaşmayı tetiklediğini ifade eden Aslan, Ömer Fethi Gürer'in tarım ve piyasa verilerini de paylaştı.
2026 yılının ilk döneminde akaryakıt zamları ve hava koşullarının fiyatları katladığını belirten Aslan, hal fiyatlarındaki artış oranlarını şöyle sıraladı:
Salatalık ve Kabak:
yüzde 200
Dolmalık Biber:
yüzde 182
'İnsanlar hayatta kalmaya çalışıyor'
Emekli ve asgari ücretli gelirlerinin açlık sınırının altında kaldığını vurgulayan Okan Aslan, sözlerini şöyle tamamladı:
İnsanlar artık rahat yaşamayı, bir şeyler satın alabilmeyi bıraktı; sadece hayatta kalmaya çalışıyorlar. Gelir-gider dengesi tamamen bozulmuş durumda. Pazardaki ve marketteki bu fiyatlar tüketicinin sıkıntısını her geçen gün katlıyor.