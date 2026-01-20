Türkiye'nin borç tablosu: İcra dosya sayısı 24 milyonu aştı

İcra dosyalarının sayısı 24 milyonu aşmış durumda. Sadece son bir yıl içinde 1.7 milyon yeni dosya sisteme eklendi. Vatandaşın toplam borcu 6 trilyon TL'yi geçti. Bu artık şaşılacak bir durum değil, ülkenin acı bir gerçeği.

Emekli ve işçi kesimi haciz kıskacı altında, adeta bir yaşam savaşı veriyor. Kimse durumuyla ilgili yalan söylemiyor; insanlar ay sonunu nasıl getireceğini, hatta hayatta nasıl kalacağını düşünüyor. e-Devlet'e şifrenizle girip UYAP Vatandaş Portalı üzerinden adınıza açılmış bir dosya olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Ne olur ne olmaz, ihmal etmeyin.