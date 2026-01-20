‘Suriye’deki yenilgi Kürtler içinde tartışma başlatacak, yeni bir siyasi hareket doğabilir’

“Suriye’de olan her şey zorla oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ‘SDG anlaşmanın faydasına olduğunu idrak edemiyor, gerekirse zorla yapacağız’ mesajı vermişti. Sahaya bakınca SDG’nin bu anlaşmaya zorlandığını ve imzalamak zorunda kaldığını görüyoruz. ABD’nin iki tarafla da ilişkisi devam ediyordu ancak SDG’nin kendi şartlarını ısrarla devam ettirmesi halinde hiçbir anlaşmanın olmayacağı da belliydi. Türkiye, Suriye’de diretti. Görünüşte Ahmet Şara idi ama arkasında Türkiye vardı. Türkiye bu konudaki ısrarında başarılı oldu. Paris’te iş birliği yapıldığı, Hakan Fidan’ın dolaylı olarak toplantıya dahil olduğu iddiaları artık dillendiriliyor. Bu olurdan sonra da SDG’ye dönük sadece Fırat’ın batısına doğru olacağı düşünülen saldırılar başladı. Sonradan saldırıların devam edeceği anlaşıldı. Bu saldırı benim için sürpriz oldu. Bir günde böyle bir sonuca ulaşılması da sürpriz oldu. SDG, bu anlaşmayı imzalamak zorunda kaldı. Çünkü şu anda siyasi olarak da askeri olarak da çökmüş durumda herhangi bir gücü yok.

SDG ilk kurulduğu zamanlarda ABD, ‘IŞİD’e karşı koalisyon’ olarak lanse etti. Kürtler hem Esad’a karşı hem de IŞİD ile mücadele altında atılacak adımlarda motor güç oldu. Burada Arap aşiretleri önemli yer tutuyor. Bugünkü harita bu durumu çok iyi özetliyor. Kürt unsurların o bölgeye yayılacak kadar bir niceliği yok. Kobane’den başlayıp Kamişlo’ya kadar uzanan bölgede bir yoğunlukları var. Sonrasında Arap aşiretlerle hareket ettikleri için bölgeleri Fırat’a kadar hatta Fırat’ın ötesine kadar tutabilmişlerdi. Sonradan Arap aşiretler taraf değiştirdiği için SDG’nin gücü çöktü. SDG şerit tarafında kısıtlanmış durumda. Mazlum Abdi’ye valiliğin teklif edildiği iddiaları ortaya atılmıştı. Sonrasında bir telefon görüşmesi oldu ve Kürt tarafının bu teklifi kabul etmediği ifade edildi. Ahmet Şara’nın yayınladığı kararnameye bakınca Kürt yoğun bölgeyle ilgili olarak birtakım çalışmaların yapılacağını öngörebiliriz. Bundan sonrası için de SDG ve YPG’ye değil ancak ‘Kürt’ başlığı altında Kürtlere yönelik birtakım çalışmaların yapılacağını söyleyebiliriz. Haseke ve Kamişlo’da yoğun biçimde varlar. O bölgelerle ilgili yerel atamaların yapıldığı, inisiyatiflerin sağlandığı bir kararlar silsilesi görebiliriz.”