Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi ne içeriyor?

“Çocukların çocuklara olan şiddeti durup dururken olmuyor. Çeteler arası savaşlarda çocuk tetikçilerin nasıl kullanıldığını öğreniyoruz. Örneğin henüz çocuk yaşta olmalarına rağmen cinayetten gaspa kadar 41 suç eylemine karıştıklarını görüyoruz. Bu 41 suçtan 4’ü cinayet. 57 çocuğa dava açıldı. Yine Daltonlar’a yönelik eylemlerde 18 yaşından küçük çocukların kullanıldığı da bu iddianameyle birlikte ortaya çıkan tablo. Çocuklar, olayı gerçekleştirmezsen seni ve aileni öldürürüz gibi tehditler aldıklarını söylüyorlar. Kız çocukları da bu çetelerde kullanılıyorlar. Suriyeli çocuklar da bu örgütler tarafından kullanılıyor. Ülkemizde 2024-2025 yılında 200 bin çocuk suça sürüklendi. Hükümetin gündeminde suça sürüklenen çocuk kavramıyla ilgili bir çalışma var. Meclis’te de bir araştırma komisyonu kurulmuştu. Sonuç görmek istiyoruz. Suç geçmişi olan ailelere özel programlar uygulanacak olması önemli. Okul temelli sosyal destek planı da mevcut. Ama oradan önce çocukları okula getirebilmek gerekiyor.”