https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/suca-suruklenen-cocuk-duzenlemesi-ne-iceriyor-1102877218.html
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi ne içeriyor?
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi ne içeriyor?
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, suça sürüklenen çocuklarla ilgili Meclis’te gündeme gelen düzenlemeler... 20.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-20T12:23+0300
2026-01-20T12:23+0300
2026-01-20T12:28+0300
yeri̇ ve zamani
radyo sputnik
radyo
radyo
güçlü özgan
tbmm
meclis
meclis araştırma komisyonu
yeri ve zamanı
suça sürüklenen çocuk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b51ca9d71cb9608b17ba3bf6a5bc74c6.jpg
TBMM'de çocukların suça sürüklenmesini önlemek için oluşturulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Konuya ilişkin bakanlıklar arasında da koordinasyon çalışmalarına devam ediliyor. Yapılan toplantılarda, suça sürüklenmenin önüne geçilmesi için "erken uyarı sisteminin kurulması" ve "önleyici mekanizmaların güçlendirilmesini" sağlayacak bir modele geçilmesi görüşü öne çıktı.Suça sürüklenen çocuklar için alınması gereken önemleri ve çeteler arasında çocukların nasıl kullanıldığını anlatan gazeteci Güçlü Özgan, şöyle konuştu:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_eed604f3f3bb4644e08ade5eb2642162.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, tbmm, meclis, meclis araştırma komisyonu, yeri ve zamanı, suça sürüklenen çocuk
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, tbmm, meclis, meclis araştırma komisyonu, yeri ve zamanı, suça sürüklenen çocuk
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi ne içeriyor?
12:23 20.01.2026 (güncellendi: 12:28 20.01.2026)
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, suça sürüklenen çocuklarla ilgili Meclis’te gündeme gelen düzenlemeler oldu.
TBMM'de çocukların suça sürüklenmesini önlemek için oluşturulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Konuya ilişkin bakanlıklar arasında da koordinasyon çalışmalarına devam ediliyor. Yapılan toplantılarda, suça sürüklenmenin önüne geçilmesi için "erken uyarı sisteminin kurulması" ve "önleyici mekanizmaların güçlendirilmesini" sağlayacak bir modele geçilmesi görüşü öne çıktı.
Suça sürüklenen çocuklar için alınması gereken önemleri ve çeteler arasında çocukların nasıl kullanıldığını anlatan gazeteci Güçlü Özgan, şöyle konuştu:
“Çocukların çocuklara olan şiddeti durup dururken olmuyor. Çeteler arası savaşlarda çocuk tetikçilerin nasıl kullanıldığını öğreniyoruz. Örneğin henüz çocuk yaşta olmalarına rağmen cinayetten gaspa kadar 41 suç eylemine karıştıklarını görüyoruz. Bu 41 suçtan 4’ü cinayet. 57 çocuğa dava açıldı. Yine Daltonlar’a yönelik eylemlerde 18 yaşından küçük çocukların kullanıldığı da bu iddianameyle birlikte ortaya çıkan tablo. Çocuklar, olayı gerçekleştirmezsen seni ve aileni öldürürüz gibi tehditler aldıklarını söylüyorlar. Kız çocukları da bu çetelerde kullanılıyorlar. Suriyeli çocuklar da bu örgütler tarafından kullanılıyor. Ülkemizde 2024-2025 yılında 200 bin çocuk suça sürüklendi. Hükümetin gündeminde suça sürüklenen çocuk kavramıyla ilgili bir çalışma var. Meclis’te de bir araştırma komisyonu kurulmuştu. Sonuç görmek istiyoruz. Suç geçmişi olan ailelere özel programlar uygulanacak olması önemli. Okul temelli sosyal destek planı da mevcut. Ama oradan önce çocukları okula getirebilmek gerekiyor.”