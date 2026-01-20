Nedim Şener: ‘Dostuyum’ diyenler şimdi Hrant Dink’i anamıyor

Hrant Dink, herkesin barış içinde olduğu, birbirini anladığı bir Türkiye özlemi olan, Türkiye’ye ait, bu coğrafyaya ait bir insandı. Onu yok edenler, tek başına Fethullahçı Terör Örgütü değil. Çünkü karşısına Ermeni diyasporasını da almıştı. Fethullahçı Terör Örgütü’nün istihbaratçı polisleri, jandarma ve medyacısıyla beraber, yol verdikleri, işlenmesine göz yumdukları bu cinayette aslında birileri adına bunu yaptıklarını anlıyoruz zaman içerisinde. Türkiye’de bir proje gerçekleştirilecekti, o da Türkiye’de milliyetçi, Atatürkçü, ulusalcı kesimleri tasfiye etmek amacıylaydı. Bu cinayetlerden sonra ne yaptılar; Türkiye’de ulusalcılık bir terör faaliyetine dönüştürüldü onların gözünde. Ve Ergenekon kumpasına kadar bu böyle devam etti. Ergenekon kumpasıyla bir Türkiye’de ulusalcı, Atatürkçü, milliyetçi kesimleri hedef aldılar, bu cinayeti de üzerine koydular. İlginçtir, Erhan Tuncel polis muhbiriydi, Ramazan Akyürek ile Trabzon’da ilişkiliydi, bu cinayetin içinde polis muhbiri olarak yardımcı istihbarat elemanı olarak onun adı vardı. Eğer Hrant Dink davasıyla Ergenekon birleşseydi Erhan Tuncel ve Yasin Hayal’ler, Ogün Samast’lar, Ergenekon davasının sanığı olacaklardı. Bunu neden yapmadılar? O davada sözde Ergenekon örgütü üyesi olanlar yargılanmış olsalardı Erhan Tuncel’in tüm bağlantıları o davanın parçası haline gelecekti. Kimdi onlar? Fethullahçı Terör Örgütü... Erhan Tuncel üzerinden bütün bağlantı FETÖ’ye çıkıyordu. Ortaya çıkmasın diye Ergenekon ile birleştirmediler. Sözde Hrant Dink’in dostuyum diyen liberal çevreler, o günlerde ‘Ergenekon işledi bunu’ diye röportajlar verip algı operasyonları yaparken, medyalarda manşet olurlarken hiç kimsenin dava dosyasına samimiyetle bakmadıklarını daha ilk anda tespit ettim. Neden biliyor musun? Aslında Hrant Dink cinayetinin arkasında bir FETÖ’cü yapılanma olduğu, doğrusu polis istihbarat yapılanması olduğu daha ilk andan itibaren ortaya çıkıyordu. Erhan Tuncel’in bir ifadesi var orada tüm polis bağlantılarını anlatıyor. Hrant Dink’in çevresinden hiç kimse dava dosyasından bu ifadeyi haber bile yapmadı. Sözüm ona solcuymuş, Marksistmiş, şuymuş buymuş falan filan. Kimse Erhan Tunel’in ifadesini okuduktan sonra daha cenazesi defnedilmeden bu ifadeden çok şey anlatılıyordu zaten. Cinayetin arkasındaki şebeke Hrant Dink defnedilmeden ortaya çıkmış ama bunu itinayla yargıdaki FETÖ’cüler üstünü kapattı. Dava dosyası elinde olan Hrant Dink’in dostuyum diyen bu şebeke bu ifadeleri asla kullanmadılar. Onun yerine Hrant Dink, kullanışlı bir mağdur haline geldi. Artık onun üzerinden Türkiye’deki her operasyonu yaptılar. Balyozu da yaptılar, diğerlerini de yaptılar. ‘Hrant Dink’i Ergenekon öldürdü’ diye bağırıyordunuz, hadi iki laf edin. Doğru düzgün anamıyorlar bile, yazı yazamıyorlar. Çünkü yazı yazacağın zaman FETÖ’yü anmadan yazı yazamazsın.