Küresel petrol piyasasında 2026 beklentileri
Küresel petrol piyasasında 2026 beklentileri
2026 yılında petrol fiyatları nereye gidecek? Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te yayınlanan Seyir Hali programında anlattı. 20.01.2026, Sputnik Türkiye
Ali Çağatay, Seyir Hali programında, uluslararası kuruluşların 2026 petrol tahminlerini aktardı.Çağatay, piyasa devlerinin 2026 yılı için petrol fiyatlarında ciddi bir düşüş beklediğini şu verilerle paylaştı:Çağatay, şunları söyledi:ABD'nin Venezuela üzerindeki kontrolünün sadece bir yönetim değişikliği olmadığını, stratejik bir enerji hamlesi olduğunu belirten Ali Çağatay, şöyle konuştu:Çağatay, OPEC içindeki çözülmelere ve ABD'nin yeni oyun kurucu rolüne dikkat çekti:
Ali Çağatay, Seyir Hali programında, uluslararası kuruluşların 2026 petrol tahminlerini aktardı.
Çağatay, piyasa devlerinin 2026 yılı için petrol fiyatlarında ciddi bir düşüş beklediğini şu verilerle paylaştı:
Uluslararası Enerji Ajansı:
56 Dolar (2025'e göre yüzde19 düşüş)
Reuters (Anket sonucu):
61 Dolar
Çağatay, şunları söyledi:
Ocak 2026 itibarıyla dünyada günlük petrol üretimi 106 milyon varil, tüketim ise 104 milyon varil seviyesinde. Aradaki 2 milyon varillik fark, fiyatların yönünü tayin eden kritik bir makastır.
ABD'nin Venezuela üzerindeki kontrolünün sadece bir yönetim değişikliği olmadığını, stratejik bir enerji hamlesi olduğunu belirten Ali Çağatay, şöyle konuştu:
Aradaki 2 milyon varillik arz-talep farkı, tam da Venezuela'nın üretim kapasitesine denk geliyor. ABD, Venezuela petrolü sayesinde bu musluğu istediği zaman açıp kapatabilecek. Üretimi 1 milyon varil artırarak fiyatları anında aşağı çekebilir ya da tam tersini yapabilir. Venezuela'nın işgaliyle birlikte OPEC ve OPEC Plus ülkelerinin piyasadaki ölçüt olma özelliği sona ermiştir. Amerika şu anda tüm OPEC ülkelerine 'Esas duruşa geçin, piyasayı ben düzenliyorum' diyor.
Çağatay, OPEC içindeki çözülmelere ve ABD'nin yeni oyun kurucu rolüne dikkat çekti:
Angola, Ekvador, Endonezya ve Katar gibi ülkeler OPEC sisteminden ayrıldı çünkü artık bu yapı içinde kalarak fiyatları etkileyemeyeceklerini biliyorlar. ABD, İran gibi büyük üreticileri işgal ederek bu kontrolü sağlayamazdı çünkü oradaki üretimi sıfırlamak veya hızla artırmak teknik olarak zordur. Ancak Venezuela petrolü sıfırlanmaya da iki katına çıkarılmaya da uygun. ABD, bu 'oyuncak' sayesinde dünya enerji piyasasında gerçek anlamda tek söz sahibi ülke konumuna gelmiştir.