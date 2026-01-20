Küresel petrol piyasasında 2026 beklentileri

Angola, Ekvador, Endonezya ve Katar gibi ülkeler OPEC sisteminden ayrıldı çünkü artık bu yapı içinde kalarak fiyatları etkileyemeyeceklerini biliyorlar. ABD, İran gibi büyük üreticileri işgal ederek bu kontrolü sağlayamazdı çünkü oradaki üretimi sıfırlamak veya hızla artırmak teknik olarak zordur. Ancak Venezuela petrolü sıfırlanmaya da iki katına çıkarılmaya da uygun. ABD, bu 'oyuncak' sayesinde dünya enerji piyasasında gerçek anlamda tek söz sahibi ülke konumuna gelmiştir.