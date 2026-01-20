https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/kanser-tedavisinde-yeni-teknik-kok-hucreler-kanserle-mucadele-icin-kullanilacak-1102887268.html

Kanser tedavisinde yeni teknik: Kök hücreler kanserle mücadele için kullanılacak

Bilim insanları, kanser hücre tedavisinin önündeki büyük engellerden birini kaldırdı. Laboratuvarda ilk kez T hücreleri kök hücrelerden güvenilir şekilde üretildi; bu adımın, hazır hücresel tedavilere kapı araladığı aktarıldı.

Araştırmacıların aktardığına göre, University of British Columbia (UBC) bünyesinde yürütülen çalışmada, insan bağışıklık sisteminin kilit unsurlarından yardımcı T hücreleri ilk kez kontrollü biçimde kök hücrelerden üretildi. Çalışmanın 7 Ocak’ta Cell Stem Cell dergisinde yayımlandığı bildirildi.Bu hücrelerin üretilememesi, hücresel tedavilerin pahalı kalmasına ve geniş ölçekte uygulanamamasına yol açıyordu. Yeni yöntemle bu engelin aşıldığı aktarıldı.Tedaviler daha erişilebilir olabilirAraştırmada, kök hücrelerin hangi sinyallerle yardımcı ya da öldürücü T hücrelerine dönüşeceğinin hassas biçimde ayarlanabildiği belirtildi. Bilim insanları, zamanlaması doğru ayarlanan biyolojik sinyaller sayesinde iki hücre tipinin de üretilebildiğini ifade etti.UBC’den Prof. Peter Zandstra, bu gelişmenin hücresel tedavilerin daha ölçeklenebilir ve uygun maliyetli hale gelmesine katkı sağlayacağını söylediği aktarıldı.Kanser tedavisinde yeni dönemUzmanların değerlendirmesine göre, yardımcı T hücreleri bağışıklık yanıtını yönlendiren temel hücreler arasında yer alıyor. Bu hücrelerin de üretilebilmesi, kök hücre temelli tedavilerin etkinliğini artırabilir.UBC’den Prof. Megan Levings, iki T hücresi türünün birlikte çalışmasının kanser ve bağışıklık hastalıklarına karşı daha güçlü yanıtlar sağlayabileceğini belirttiği aktarıldı.

