Kadem Özbay: Hiçbir iş makinesi çocuklara göre yapılmaz

MESEM’in öncelikle bir mesleki eğitim sisteminin olmadığının altını çizmiştik. Çocuk işçilik ve kamunun kaynaklarını sermayeye aktarma yöntemi demiştik. Yalnızca bir gün okula gidiyorlar. O bir günde de aslında okulda gerçekten sosyal anlamda akranlarıyla birlikte geçirdikleri vakit anlamında da çok da bir düzenleme yok. Kağıt üzerinde teorik olarak güya iş yerinde ne yapacağı var; zorunlu dersi olarak din dersi var ve Türk dilleri ve Türkçe dersiyle sınırlı bir alan.

Çocukların genelde o bir günde de gitmediklerini görüyoruz. Yani aslında o bir günde bile bir okul düzeninin içerisinde olmadığını görüyoruz. Gitmeme sebeplerinde de yine okula erişimle alakalı sıkıntılarının olduğunu, okulun aslında yaptığı işle alakalı orada bir şey kazandırmaması ve daha fazla çalışma zorunluluğundan dolayı mecbur kaldığı bu MESEM sisteminin içerisinde biraz daha fazla iş yerinde kalmak durumunda kaldığını görüyoruz.