Davayı kaybeden TÜİK’e haciz şoku: Makam koltuğu mu alınacak?
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Avukat Tuba Torun ve Emekli Yargıtay Üyesi Seyfettin Çilesiz oldu. 20.01.2026, Sputnik Türkiye
Avukat Tuba Torun, eşi ve müvekkili Aykut Erdoğdu’nun tutukluluğu hakkında son bilgileri paylaştı. Emekli Yargıtay Üyesi Seyfettin Çilesiz ise TÜİK’in tarafından kendisine açılan ve kurumun kaybettiği suç duyurusu hakkında konuştu.Avukat Tuba Torun şunları söyledi:Emekli Yargıtay Üyesi Seyfettin Çilesiz, şöyle konuştu:
Mustafa Hoş
Mustafa Hoş
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Avukat Tuba Torun ve Emekli Yargıtay Üyesi Seyfettin Çilesiz oldu.
Avukat Tuba Torun, eşi ve müvekkili Aykut Erdoğdu’nun tutukluluğu hakkında son bilgileri paylaştı. Emekli Yargıtay Üyesi Seyfettin Çilesiz ise TÜİK’in tarafından kendisine açılan ve kurumun kaybettiği suç duyurusu hakkında konuştu.
Avukat Tuba Torun şunları söyledi:
Bu yargılamalar siyasi nitelikte. Ben Aykıt Erdoğdu’nun siyasi rehin olduğunu söylüyorum. Cumhurbaşkanı adayının, somut delili olmadan adeta intikam operasyonuyla içeriye alınması, sonrasında çok sayıda insanın içeri alınması akılla izah edilemez. Aykut Erdoğdu, rüşvete aracılıkla suçlanıyor. Çöpten enerji üretme projesi için yönlendirme yapıyor. İtirafçı denilenler yalan beyan verenlerden bir tanesi iftira attı. HTS ve baz kayıtları delil kabul edilmiyor. Tutuklamaya dayanak da yapılmıyor. 4 yıldan 12 yıla kadar yatarı var. Yeni infaz düzenlemesinden Aykut Erdoğdu da yararlanabiliyordu ancak çıkarılmadı.
Emekli Yargıtay Üyesi Seyfettin Çilesiz, şöyle konuştu:
TÜİK beni bu paylaşımlarımla TÜİK’i küçük düşürdüğümü iddia ederek mahkemeye verdi. Biz de paylaşımlarımızın ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu söyledik. Allah belanızı versin beddua cümlesidir, kötü temennidir. Bu haksız davayı mahkeme reddetti. Bizim lehimize 45 bin liralık tazminat hükmetti. Daha önceki bir duruşmada TÜİK bizi icraya vermişti kızımdan borç alıp ödemiştim. Şimdi de bu nedenden dolayı TÜİK’i icraya verdik. Mahkeme kararındaki ücreti icra yoluyla tanzim etmeye çalışıyoruz.