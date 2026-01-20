Davayı kaybeden TÜİK’e haciz şoku: Makam koltuğu mu alınacak?

TÜİK beni bu paylaşımlarımla TÜİK’i küçük düşürdüğümü iddia ederek mahkemeye verdi. Biz de paylaşımlarımızın ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu söyledik. Allah belanızı versin beddua cümlesidir, kötü temennidir. Bu haksız davayı mahkeme reddetti. Bizim lehimize 45 bin liralık tazminat hükmetti. Daha önceki bir duruşmada TÜİK bizi icraya vermişti kızımdan borç alıp ödemiştim. Şimdi de bu nedenden dolayı TÜİK’i icraya verdik. Mahkeme kararındaki ücreti icra yoluyla tanzim etmeye çalışıyoruz.