Ayşe Arman’dan Haldun Dormen açıklaması: 'Çok parlak değil durum'
Gazeteci Ayşe Arman, kayınpederi usta tiyatro sanatçısı Haldun Dormen'in sağlık durumunun çok parlak olmadığını açıkladı.
97 yaşındaki Haldun Dormen kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon sonucu hastaneye kaldırılmıştı.Kayınpederi hakkında açıklama yapan Ayşe Arman, “Biz hala beklemedeyiz. Entübe hala devam. Çok parlak değil durum. Makinelerle stabil. Böbrek, kalp, akciğer hep makineye bağlı. Bilmiyorum artık ne olacak, bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
97 yaşındaki Haldun Dormen kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon sonucu hastaneye kaldırılmıştı.
Kayınpederi hakkında açıklama yapan Ayşe Arman, “Biz hala beklemedeyiz. Entübe hala devam. Çok parlak değil durum. Makinelerle stabil. Böbrek, kalp, akciğer hep makineye bağlı. Bilmiyorum artık ne olacak, bekliyoruz” ifadelerini kullandı.