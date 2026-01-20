Türkiye
Gündem dışı - Sputnik Türkiye, 1920
GÜNDEM DIŞI
Gündelik koşuşturmacada gözden kaçanlar; bilimden sanata, tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere her şey Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/arlin-cicekciden-hikyelerle-kurulan-bir-dunya-beserbazin-mrifeti-1102877865.html
Arlin Çiçekçi’den hikâyelerle kurulan bir dünya: Beşerbazın Mârifeti
Arlin Çiçekçi’den hikâyelerle kurulan bir dünya: Beşerbazın Mârifeti
Sputnik Türkiye
Yazar Arlin Çiçekçi, ‘Beşerbazın Mârifeti’ kitabıyla, Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu. 20.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-20T12:33+0300
2026-01-20T12:33+0300
gündem dişi
haberler
serhat sarısözen
radyo sputnik
radyo
radyo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/14/1102877712_0:0:956:537_1920x0_80_0_0_41c4a9d6fda2bbcf6fda6fc539039210.jpg
Arlin Çiçekçi’nin içinde büyülü gerçekçilik unsurları barından ilk kitabı Beşerbazın Mârifeti, Holden Kitap’tan çıktı. Beşerbazın Mârifeti, okurları yeryüzünden gökyüzüne, geçmişten geleceğe, Beyoğlu’ndan Kazablanka’ya, Sultan Abdülaziz’den Jean D'arc’a uzanan sicim kalınlığında iplerde, nefes kesen bir Sanat-ı Beşeriye icrasına davet ediyor.Çocukluğunun Gülbağ Mahallesi’nde geçtiğini söyelyen Arlin Çiçekçi, çocukluk anılarını, “Abimin elinde büyüdüm diyebilirim” sözleriyle anlatıyor. “İnsan evladının bu dünyanın gelişiminden var olduğu günden bugüne varlığını sürdürebilmesi biraz nesilden nesile hikayeler aktarmasından geçiyor” ifadelerini kullanan Çiçekçi, “Yani Survivor dediğimiz hayatta kalma mücadelesinin içinde birbirlerine hikaye anlatarak ben hayatta nasıl kaldım, sen de böyle kal üzerine bir hikaye aktarımı” dedi."Ben uydurdum onu, gerçek değil, yok öyle bir kelime"Çiçekçi, kitabı ‘Beşerbazın Marifeti’ isminin nasıl konulduğunu şu özlerle anlattı:“Bir imza gününde bir beyefendi ‘beşer bazın anlamını biliyor musunuz?’ dedi. ‘Öyle bir kelime yok ben uydurdum’ dedim. ‘Yok yok, var öyle bir kelime. Anlamını ben buldum’ dedi.Beyefendi, ‘Beşer Baz diyince, malzemesi Beşer olan zanaat ustası diye çıkıyor’ dedi. ‘Tamam işte onu ben yazdım, ben uydurdum onu, gerçek değil, yok öyle bir kelime’ dedim. Beşer baz öyle benim ihtiyacımı karşılasın diye uydurduğum bir kelime oldu”
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Serhat Sarısözen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg
Serhat Sarısözen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/14/1102877712_0:0:956:717_1920x0_80_0_0_9d9f2fb1aa89e49ebaa4cfcde70c1af5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, serhat sarısözen, radyo sputnik, radyo, radyo
haberler, serhat sarısözen, radyo sputnik, radyo, radyo

Arlin Çiçekçi’den hikâyelerle kurulan bir dünya: Beşerbazın Mârifeti

12:33 20.01.2026
Arlin çiçekçi
Arlin çiçekçi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2026
Abone ol
Serhat Sarısözen - Sputnik Türkiye
Serhat Sarısözen
Tüm yazılar
Yazar Arlin Çiçekçi, ‘Beşerbazın Mârifeti’ kitabıyla, Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.
Arlin Çiçekçi’nin içinde büyülü gerçekçilik unsurları barından ilk kitabı Beşerbazın Mârifeti, Holden Kitap’tan çıktı. Beşerbazın Mârifeti, okurları yeryüzünden gökyüzüne, geçmişten geleceğe, Beyoğlu’ndan Kazablanka’ya, Sultan Abdülaziz’den Jean D'arc’a uzanan sicim kalınlığında iplerde, nefes kesen bir Sanat-ı Beşeriye icrasına davet ediyor.
Çocukluğunun Gülbağ Mahallesi’nde geçtiğini söyelyen Arlin Çiçekçi, çocukluk anılarını, “Abimin elinde büyüdüm diyebilirim” sözleriyle anlatıyor. “İnsan evladının bu dünyanın gelişiminden var olduğu günden bugüne varlığını sürdürebilmesi biraz nesilden nesile hikayeler aktarmasından geçiyor” ifadelerini kullanan Çiçekçi, “Yani Survivor dediğimiz hayatta kalma mücadelesinin içinde birbirlerine hikaye anlatarak ben hayatta nasıl kaldım, sen de böyle kal üzerine bir hikaye aktarımı” dedi.

"Ben uydurdum onu, gerçek değil, yok öyle bir kelime"

Çiçekçi, kitabı ‘Beşerbazın Marifeti’ isminin nasıl konulduğunu şu özlerle anlattı:
“Bir imza gününde bir beyefendi ‘beşer bazın anlamını biliyor musunuz?’ dedi. ‘Öyle bir kelime yok ben uydurdum’ dedim. ‘Yok yok, var öyle bir kelime. Anlamını ben buldum’ dedi.
Beyefendi, ‘Beşer Baz diyince, malzemesi Beşer olan zanaat ustası diye çıkıyor’ dedi. ‘Tamam işte onu ben yazdım, ben uydurdum onu, gerçek değil, yok öyle bir kelime’ dedim. Beşer baz öyle benim ihtiyacımı karşılasın diye uydurduğum bir kelime oldu”
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала